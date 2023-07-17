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大和更新首選股名單 剩1收息股（持續更新）

研究報告 01:01 2023/07/17

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美國通脹回落速度雖有加快迹象，但其就業市場仍然穩健（點擊圖片放大），聯儲局在當地時間7月26日加息0.25厘已無太大懸念（點擊圖片放大），而聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘至今年底機會極高（點擊圖片放大）之餘，明年首季展開減息的機會也不大。

專訪 光大財富伍禮賢 談港股第三季部署【下一頁

（請點擊圖片放大）

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無論如何，綜觀全球主要央行潛在貨幣政策取態，僅得日本央行較大機會在今年餘下時間，維持相對寬鬆的貨幣政策，其他央行如歐洲央行、英倫銀行等仍會持續加息，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：銀行定存Vs股票投資 近百年數據參照

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－－－－－－－－－－－－－－－

7月17日：

【01：00】滙豐 （00005） 在恢復派息季度股息，以及早已預告會派0.21美元特別股息的支持下，股價近幾個月持續強勢，並在上周五高見62.9元，創逾3年新高。更多關於滙豐前景分析，詳見：【下一頁

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7月16日：

【15：00】大和日前發表報告，預料內地在下半年的宏觀政策可能向私營企業傾斜下，估計國企交易熱潮可能降温，以及私營企業回升，並因此更新了港股首選股（全部均給予「買入」投資評級）名單。當中，新納入阿里巴巴 （09988） ，並剔出中國神華 （01088） ，而熱門收息股只剩下友邦保險 （01299） 。該名單如下：

7月15日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評收息股之一的藍籌電訊股中國聯通 （00762） ，分析詳見：【下一頁

7月14日：

【19：00】長實集團 （01113） 昨日收市後披露，由於波老道項目買方未能繼續交易，因此公司終止出售該項目，並沒收買方已支付的金額約21億元訂金。富瑞就此發表研究報告認為，終止出售波老道項目交易對長實影響大致中性，盡管沒收的訂金確認為收入，但假設該項目其後以較低均價轉售，料對其2025年盈利帶來不利影響，並不太可能對股息產生正面影響。

富瑞對長實2023年的每股盈利預測上調4%，以反映上述意外收益，惟對其2025財年每股盈利預測下調16%。另認為公司今年派息或按年持平，因盈利仍受淡季因素及內地與海外宏觀不利因素的影響。

此外，富瑞認為，在供應積壓依然充足下，仍然預期今年餘下時間的樓價上行空間有限，更為看好......

延伸閱讀：百億「世紀大刁」交易告吹 對樓市影響有多大？

【15：00】今年度「電子消費券」的第二輪將於7月16日起派發，而本港市民活動對收租股前景關係密切。傳統藍籌收租股九龍倉置業 （01997） 旗下海港城商場由即日起舉辦迪士尼100周年活動，設多個打卡位及綫上下活動。

同時，海港城表示，自通關以來，訪港旅客人流不斷增加，期望透過是次暑假活動，繼續帶動商場人流，冀望較3、4月的人流增加10%至20%，追回疫情前的水平。

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評另類收息國企股中集安瑞科 （03899） ，分析詳見：【下一頁

7月13日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評股息率尚算吸引的國企股中集車輛 （01839） ，分析詳見：【下一頁

7月12日：

【20：30】股息率在科技相關股之中，相對較高的聯想集團 （00992） ，繼續成為全球個人電腦（PC）龍頭。據科技市場分析公司Canalys最新表示，聯想季內PC交付雖然按年跌18.1%至1,420萬部，但是市佔率為22.9%，維持全球第一；而惠普（美：HPQ）及戴爾（美：DELL）市佔率分別為21.6%及16.6%，蘋果（美：AAPL）市佔為11%。

Canalys亦指，全球第二季PC交付按年計，雖跌11.5%至6,210萬部，但是按季計則反彈......

延伸閱讀：高息超值藍籌科技股復甦在望（第二版）

【17：15】本港收租股每股股息提升潛力，與本港各類物業租賃市場前景關係密切，國際物業顧問機構仲量聯行對香港寫字樓、商舖等租賃市場回顧及展望，詳見：【下一頁

更多關於7月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

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藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【長和】【滙豐控股】【聯想集團】【長江基建】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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