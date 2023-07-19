花旗：寬按揭未改住宅跌勢 料調整維持至今年底（持續更新）

美國通脹回落速度雖有加快迹象，但其就業市場仍然穩健（點擊圖片放大），聯儲局在當地時間7月26日加息0.25厘已無太大懸念（點擊圖片放大），而聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘至今年底機會極高（點擊圖片放大）之餘，明年首季展開減息的機會也不大。

專訪 光大財富伍禮賢 談港股第三季部署【下一頁】

（請點擊圖片放大）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

無論如何，綜觀全球主要央行潛在貨幣政策取態，僅得日本央行較大機會在今年餘下時間，維持相對寬鬆的貨幣政策，其他央行如歐洲央行、英倫銀行等仍會持續加息，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視......

延伸閱讀：銀行定存Vs股票投資 近百年數據參照

▼ 點擊圖片放大 +2

－－－－－－－－－－－－－－－

7月19日：

【13：00】住宅按揭雖輕微放寬，但是花旗近日發表的研究報告指，樓市政策放寬後，本港住宅銷售仍呆滯。

花旗表示，7月15日（上周六）的兩個新盤─洪水橋「滙都」及黃竹坑站「海盈山」，開售反應平平，相信是高利率環境持續壓抑住宅市場，買家採觀望立場，直至本月下旬美聯儲議息會議。

此外，花旗的報告更引述......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股中國海洋石油 （00883） ，分析詳見：【下一頁】

7月18日：

【17：15】本地電訊業龍頭香港電訊 （06823） ，為港人熱門收息股之一。摩根士丹利最新發表報告指，香港電訊業基本面上已改善，包括......

【14：15】屬熱門收息股的內銀股、內險股等的每股派息提升能力與中國經濟關係密切，兩位專家對中國市場前景的最新看法，詳見：【首域盈信資產管理（FSSA）劉國傑】【景順趙耀庭】

延伸閱讀：放寬按揭未帶旺二手 悶局短期難打破

【09：45】內銀股為熱門收息股，惟近兩年多同時受新冠疫情、內房債務危機、中國經濟放緩等因素衝擊，窒礙其提升每股派息能力。大和近日發表報告，將建設銀行 （00939） 目標價由6.5元下調至5.8元，惟仍重申其「買入」的投資評級。

大和估計，建行今年的實際貸款......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評業務漸復甦、有望恢復派股息的國泰航空 （00293） ，分析詳見：【下一頁】

7月17日：

【18：45】國泰航空 （00293） 受到新冠疫情嚴重衝擊，令其「收息股魅力」大降，投資者都關注國泰在復常後的復甦進度。滙豐環球研究最新發表的研究報告，將國泰的投資評級由「持有」調升至「買入」，並將其目標價由8.5元上調至10元。

滙豐環研估計，國泰今年......

延伸閱讀：長者專利 零風險穩收5厘息的投資

【18：15】銀債為年長人士在收息股以外，另一個提供較穩健收入的選擇。本報理財專欄「女人筆金心」對銀債的分析，詳見：【下一頁】

【11：30】未來3年預測股息率約10厘水平的電訊盈科 （00008） ，旗下Viu在上月獲法國媒體機構Canal+入股後，進一步凸顯電訊盈科現價相當超值，分析詳見：【下一頁】。

▼ 點擊圖片放大 +2

【06：30】屬傳統收息股的本地收息股，其每股派息增長潛力，受本港物業市場前景影響。國際物業顧問機構對香港寫字樓下半年展望，詳見：【下一頁】。

▼ 點擊圖片放大

【01：00】滙豐 （00005） 在恢復派息季度股息，以及早已預告會派0.21美元特別股息的支持下，股價近幾個月持續強勢，並在上周五高見62.9元，創逾3年新高。更多關於滙豐前景分析，詳見：【下一頁】。

▼ 點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

7月16日：

【15：00】大和日前發表報告，預料內地在下半年的宏觀政策可能向私營企業傾斜下，估計國企交易熱潮可能降温，以及私營企業回升，並因此更新了港股首選股（全部均給予「買入」投資評級）名單。當中，新納入阿里巴巴 （09988） ，並剔出中國神華 （01088） ，而熱門收息股只剩下......

7月15日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評收息股之一的藍籌電訊股中國聯通 （00762） ，分析詳見：【下一頁】

7月14日：

【19：00】長實集團 （01113） 昨日收市後披露，由於波老道項目買方未能繼續交易，因此公司終止出售該項目，並沒收買方已支付的金額約21億元訂金。富瑞就此發表研究報告認為，終止出售波老道項目交易對長實影響大致中性，盡管沒收的訂金確認為收入，但假設該項目其後以較低均價轉售，料對其2025年盈利帶來不利影響，並不太可能對股息產生正面影響。

富瑞對長實2023年的每股盈利預測上調4%，以反映上述意外收益，惟對其2025財年每股盈利預測下調16%。另......

延伸閱讀：百億「世紀大刁」交易告吹 對樓市影響有多大？

【15：00】今年度「電子消費券」的第二輪將於7月16日起派發，而本港市民活動對收租股前景關係密切。傳統藍籌收租股九龍倉置業 （01997） 旗下海港城商場由即日起舉辦迪士尼100周年活動，設多個打卡位及綫上下活動。

同時，海港城表示......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評另類收息國企股中集安瑞科 （03899） ，分析詳見：【下一頁】

7月13日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評股息率尚算吸引的國企股中集車輛 （01839） ，分析詳見：【下一頁】

7月12日：

【20：30】股息率在科技相關股之中，相對較高的聯想集團 （00992） ，繼續成為全球個人電腦（PC）龍頭。據科技市場分析公司Canalys最新表示，聯想季內PC交付雖然按年跌18.1%至1,420萬部，但是市佔率為22.9%，維持全球第一；而惠普（美：HPQ）及戴爾（美：DELL）市佔率分別為21.6%及16.6%，蘋果（美：AAPL）市佔為11%。

Canalys亦指，全球第二季PC交付按年計，雖跌11.5%至6,210萬部，但是按季計則反彈......

延伸閱讀：高息超值藍籌科技股復甦在望（第二版）

【17：15】本港收租股每股股息提升潛力，與本港各類物業租賃市場前景關係密切，國際物業顧問機構仲量聯行對香港寫字樓、商舖等租賃市場回顧及展望，詳見：【下一頁】

更多關於7月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【長和】【滙豐控股】【聯想集團】【長江基建】【金沙中國】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...