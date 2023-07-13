旅遊旺季到 華住前景好 財金專欄 2023/07/13 分享： 分享： 港股連升三日，有望衝擊19000點，關鍵是人民幣能否結束貶值走勢。而內地旅遊市場在人民幣貶值下復甦，五一、端午假期火爆，可以提升華住集團（01179）旗下酒店入住率，今年可以結束連虧三年走勢，重拾盈利 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股救兵】乘人民幣升破7.2 恒指撲190（第四版） 2023/07/12 【港股救兵】乘人民幣升破7.2 恒指撲190（第四版） 中字股實力談 - 盈利增長穩 長飛價偏低 2023/07/12 盈利增長穩 長飛價偏低 中字股實力談 - 北水流走好友乏力 恒指190布置集束彈（第四版） 2023/07/11 北水流走好友乏力 恒指190布置集束彈（第四版） 中字股實力談 - 去庫存尾聲 申洲迎春天 2023/07/11 去庫存尾聲 申洲迎春天 中字股實力談 - 港股戰場 淡友已備集束彈？ （第四版） 2023/07/10 港股戰場 淡友已備集束彈？ （第四版） 每股盈利 市盈率 酒店 旅遊酒店股 中國國務院 華住集團—S（01179） 人民幣 板塊 歐元 錦江股份（滬：600754）