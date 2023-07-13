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旅遊旺季到 華住前景好

財金專欄 2023/07/13

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港股連升三日，有望衝擊19000點，關鍵是人民幣能否結束貶值走勢。而內地旅遊市場在人民幣貶值下復甦，五一、端午假期火爆，可以提升華住集團（01179）旗下酒店入住率，今年可以結束連虧三年走勢，重拾盈利

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 市盈率 酒店 旅遊酒店股 中國國務院 華住集團—S（01179） 人民幣 板塊 歐元 錦江股份（滬：600754）

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