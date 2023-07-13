旅遊旺季到 華住前景好

港股連升三日，有望衝擊19000點，關鍵是人民幣能否結束貶值走勢。而內地旅遊市場在人民幣貶值下復甦，五一、端午假期火爆，可以提升華住集團（01179）旗下酒店入住率，今年可以結束連虧三年走勢，重拾盈利

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