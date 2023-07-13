  • 34°C
香港時間 : 2023713日 (週四) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

下半年入伙高峰期 租金仲有得升？

地產 15:32 2023/07/13

分享：

分享：

疫情影響下，不少新盤延期至今年入伙，上半年已有約5,964個單位收樓，若連下半年的8286伙，料全年入伙盤達1.4萬伙，尤幸政府年初推出多項搶人才計劃下，為租務市場注入生力軍，令租金得以支持。

  • 今年全年1.4萬伙新盤落成入伙
  • 輸入人才計劃今年4.9萬份獲批
  • 內地生承租力強支撐租務市場

政府大力推動搶人才計劃，日前特首透露，各項輸入人才計劃今年首5個月接獲8.4萬份申請，4.9萬份獲批，為市場注入4.9萬個住屋需求。近月內地專才租樓個案不斷湧現，例如西半山蔚然高層C室，實用面積約1,301平方呎，早前獲內地專才以8.5萬元承租。

除了各項專才計劃外，過去數年各大專院校也積極招收內地生，統計處早前發表專題文章，指本地8間大學的資助課程中，非本地生人數由2016/17至2022/23學年間，增加31.8%至21,709人，當中內地生人數為16,229人。

點擊圖片放大

內地生租樓潮一直是租金向好的風向標。而且近年內地生承租力愈來愈強，例如即將升讀香港大學的女生，獨力承租西區Kennedy 38 一個1房單位，月租高達2.4萬元，全年租金支出達28.8萬元。

另一方面，由於銀行加息周期未完，二手市場觀望濃厚，不少準買家轉買為租，成為租務市場支柱。其中，屯門區上月錄近200宗租務成交，大興花園2期7座一個447平方呎的兩房單位，上月以1.15萬元租出，實用呎租25.7元。新租客原為大興花園業主，見後市走向未明，賣樓止賺並改轉租，計劃市況明朗化後再入市。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

政府缺水 可重啟租置計劃
2023/06/20
政府缺水 可重啟租置計劃
價跌租升 回報向上
2023/06/29
價跌租升 回報向上
本地收租股檢閱 希慎享7厘高息
2023/07/10
本地收租股檢閱 希慎享7厘高息
新盤壓境 二手樓市租售兩極化
2023/07/08
新盤壓境 二手樓市租售兩極化

你可能感興趣

政府缺水 可重啟租置計劃
01:00 2023/06/20
政府缺水 可重啟租置計劃
價跌租升 回報向上
01:00 2023/06/29
價跌租升 回報向上
本地收租股檢閱 希慎享7厘高息
08:50 2023/07/10
本地收租股檢閱 希慎享7厘高息

最新專欄文章

專家樓論 - 34.8%成功逃生
今日
34.8%成功逃生
專家樓論 - 5000幢三無大廈 千頭萬緒
2023/07/12
5000幢三無大廈 千頭萬緒
專家樓論 - 寬按揭遇上調整市
2023/07/11
寬按揭遇上調整市
專家樓論 - 高息未見頂 大額投資縮
2023/07/10
高息未見頂 大額投資縮
專家樓論 - 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客
2023/07/08
國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客
一手市場 物業出租 成交 加息 二手市場 香港 西半山

下一篇文章

國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客
國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客
專家樓論 - 樓價回落 無助交投回升
樓價回落 無助交投回升