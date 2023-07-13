下半年入伙高峰期 租金仲有得升？

疫情影響下，不少新盤延期至今年入伙，上半年已有約5,964個單位收樓，若連下半年的8286伙，料全年入伙盤達1.4萬伙，尤幸政府年初推出多項搶人才計劃下，為租務市場注入生力軍，令租金得以支持。

今年全年1.4萬伙新盤落成入伙

輸入人才計劃今年4.9萬份獲批

內地生承租力強支撐租務市場

政府大力推動搶人才計劃，日前特首透露，各項輸入人才計劃今年首5個月接獲8.4萬份申請，4.9萬份獲批，為市場注入4.9萬個住屋需求。近月內地專才租樓個案不斷湧現，例如西半山蔚然高層C室，實用面積約1,301平方呎，早前獲內地專才以8.5萬元承租。

除了各項專才計劃外，過去數年各大專院校也積極招收內地生，統計處早前發表專題文章，指本地8間大學的資助課程中，非本地生人數由2016/17至2022/23學年間，增加31.8%至21,709人，當中內地生人數為16,229人。

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內地生租樓潮一直是租金向好的風向標。而且近年內地生承租力愈來愈強，例如即將升讀香港大學的女生，獨力承租西區Kennedy 38 一個1房單位，月租高達2.4萬元，全年租金支出達28.8萬元。

另一方面，由於銀行加息周期未完，二手市場觀望濃厚，不少準買家轉買為租，成為租務市場支柱。其中，屯門區上月錄近200宗租務成交，大興花園2期7座一個447平方呎的兩房單位，上月以1.15萬元租出，實用呎租25.7元。新租客原為大興花園業主，見後市走向未明，賣樓止賺並改轉租，計劃市況明朗化後再入市。

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