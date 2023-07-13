北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲

北約（NATO）一連兩日在立陶宛召開峰會，焦點議題是烏克蘭要求加入北約。只是現今西方的取態相當明確，就是俄烏戰爭一日未完，也不會接受烏克蘭加入或展開入約程序，以免與俄羅斯直接衝突，甚至引發全球戰爭。

北約周二（11日）發表峰會聯合公報，重申2008年布加勒斯特峰會上的承諾，即烏克蘭的未來在北約，當一眾盟友同意、而且條件得到滿足時，就會邀請烏克蘭加入。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會前在社交網站發文，批評北約未有邀請烏克蘭入約、未有提出烏克蘭入約的時間表，是出乎意料及荒謬。從這番失望表態，不難看出他對峰會早已打定輸數。

外交人員透露，各國基本上同意烏克蘭不可在戰爭狀態下入約，否則有機會觸發北約第五共同防衛條款，即一國領土被攻擊等如北約整體被攻擊。

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）亦明言，由於俄烏戰爭仍在進行中，無可能支持烏克蘭立即加入，以免令北約陷入與俄羅斯的戰爭，相信西方能與烏克蘭達成諒解。

雖然北約的東翼成員國（波蘭、愛沙尼亞等）多數支持烏克蘭，要求在峰會公報中提及「邀請」烏克蘭入約的字眼，強調把烏克蘭納入北約集體安全保護傘，是防止俄羅斯再次發動攻擊的最有效措施。

然而，美國及德國等國卻持審慎態度，擔心太早或太快給予烏克蘭入約的路線圖，可能弄巧反拙。

其一，加強俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將俄烏戰爭變成持久戰的決心，令烏克蘭長期處於戰爭狀態，不符合入約的基本條件。其二，削弱烏克蘭與俄羅斯和談的誘因，以至限制雙方的談判條件。

不過，烏克蘭今次於入約事宜上，亦非全無得著，就是正式確認可跳過「成員國行動計劃」（Membership Action Plan），省略政治、經濟及軍事要求，令未來的入約步驟由兩步變成一步，大大縮短入約進程，情況就像早前芬蘭一樣。

今次峰會對烏克蘭的更大意義，還在於入約的進程以外，成功爭取北約向烏克蘭提供長期安全保證。

首先，峰會批准自冷戰結束後北約最全面的區域防禦計劃。計劃目標是部署30萬軍力處於高度戒備狀態，包括海軍和空軍，也將建立一隊新的盟軍反應部隊，旨在快速應對威脅。北約更批准一項提高國防工業產出的新行動計劃，承諾每年最少將國內生產總值（GDP）的2%用於國防。

其次，峰會明確展示「北約團結一致，計劃長期支援烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵」的訊息。最佳例子是土耳其終於「歸隊」，周末甚至被一直關係密切的俄羅斯點名批評，指土耳其近期連番挑釁後，已經開始變為「不友好國家」。

說實在，現階段澤連斯基及烏軍的首要目標，同是夏季的反攻，務求以武力擊退俄軍，收復被佔據的頓巴斯以至克里米亞領土，而加入北約的承諾，只是他們振奮士氣的策略。

或者，就如北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）所言，除非烏方獲勝，否則根本沒有討論成員資格的空間。

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