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烏克蘭反攻成敗 加入北約條件？

國際 22:34 2023/07/12

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北約（NATO）一連兩日在立陶宛召開峰會，焦點議題是烏克蘭要求加入北約。只是現今西方的取態相當明確，就是俄烏戰爭一日未完，也不會接受烏克蘭加入或展開入約程序，以免與俄羅斯直接衝突，甚至引發全球戰爭。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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