烏克蘭反攻成敗 加入北約條件？ 國際 22:34 2023/07/12 分享： 分享： 北約（NATO）一連兩日在立陶宛召開峰會，焦點議題是烏克蘭要求加入北約。只是現今西方的取態相當明確，就是俄烏戰爭一日未完，也不會接受烏克蘭加入或展開入約程序，以免與俄羅斯直接衝突，甚至引發全球戰爭。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英薪金升未必好事 樓市反受壓 2023/07/11 英薪金升未必好事 樓市反受壓 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 友善版twitter 或走出不一樣的路 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 2023/07/05 英國接收過多移民 收緊門檻勢在必行 你可能感興趣 英薪金升未必好事 樓市反受壓 21:08 2023/07/11 英薪金升未必好事 樓市反受壓 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 22:24 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 友善版twitter 或走出不一樣的路 21:35 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 最新專欄文章 國金札記 - 英加人工未必好事 樓市反受壓 今日 英加人工未必好事 樓市反受壓 英薪金升未必好事 樓市反受壓 2023/07/11 英薪金升未必好事 樓市反受壓 國金札記 - 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 2023/07/11 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 國金札記 - 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 2023/07/10 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 軍事 外交 北約 澤連斯基 普京 戰爭 烏克蘭 俄羅斯