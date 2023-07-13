加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 財金專欄 2023/07/13 分享： 分享： 特首李家超前天才說，港人外流最壞情況料已過去；豈料昨加拿大再出重招搶港人，有移民顧問說一早狂收查詢電話，足見有吸引力；但有議員認為影響有限，在外地重新開始非易事；亦有議員指全世界現在都在搶人，港府的措 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首考議員3題目 消息：施政報告重點 2023/07/12 特首考議員3題目 消息：施政報告重點 有政戲 - 高球場角力戰 議員為何意見分歧大 2023/07/11 高球場角力戰 議員為何意見分歧大 有政戲 - 財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 2023/07/10 財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 有政戲 - 黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 2023/07/07 黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 有政戲 - 消費券抽查多電騙 如何拆解？ 2023/07/06 消費券抽查多電騙 如何拆解？ 經濟 政治 英國 行業 立法會 澳洲 失業 加拿大 人口 李家超