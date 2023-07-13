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加國重招搶人 港府怎添競爭力？

財金專欄 2023/07/13

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特首李家超前天才說，港人外流最壞情況料已過去；豈料昨加拿大再出重招搶港人，有移民顧問說一早狂收查詢電話，足見有吸引力；但有議員認為影響有限，在外地重新開始非易事；亦有議員指全世界現在都在搶人，港府的措

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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