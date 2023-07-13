有統計報告指出，業主於2018至2022年間購入單位（持貨5年或以下）的蝕讓比例升幅最明顯，達65.2%，換言之，只有34.8%逃過一劫，早前便有類似個案，業主獲利90萬元。

中原地產成交資料顯示，長沙

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