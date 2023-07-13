34.8%成功逃生 財金專欄 2023/07/13 分享： 分享： 有統計報告指出，業主於2018至2022年間購入單位（持貨5年或以下）的蝕讓比例升幅最明顯，達65.2%，換言之，只有34.8%逃過一劫，早前便有類似個案，業主獲利90萬元。 中原地產成交資料顯示，長沙 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 5000幢三無大廈 千頭萬緒 2023/07/12 5000幢三無大廈 千頭萬緒 專家樓論 - 寬按揭遇上調整市 2023/07/11 寬按揭遇上調整市 專家樓論 - 高息未見頂 大額投資縮 2023/07/10 高息未見頂 大額投資縮 專家樓論 - 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客 2023/07/08 國際品牌落戶核心區設旗艦店 增體驗成分吸客 專家樓論 - 北都新盤逾1成折讓開價 入市時機? 2023/07/07 北都新盤逾1成折讓開價 入市時機? 中原地產 放盤 太古 長沙灣 太古城 嘉湖山莊 美孚新邨 得寶花園 蝶翠峰 喜雅