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34.8%成功逃生

財金專欄 2023/07/13

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有統計報告指出，業主於2018至2022年間購入單位（持貨5年或以下）的蝕讓比例升幅最明顯，達65.2%，換言之，只有34.8%逃過一劫，早前便有類似個案，業主獲利90萬元。

中原地產成交資料顯示，長沙

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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