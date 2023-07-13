▲ 微調按揭成數 樓市難有即時成效

金管局早前放寬按揭成數，屬於近14年以來首次扭轉逆周期措施，本質上大中細價樓均能受惠，但以中價換樓市場受惠程度最高，不過由於未有同時放寬按揭成數，加上市場供求、利息等基本層不利好，相信措施對樓市推動作用有限。

政府今次放寬按揭的力度，算是較市場預期為大。不過，從過去周末二手見到，4大代理統計得到的10大屋苑成交量介乎5至9宗，雖然較對上一周略為改善，按照過往一般10宗以下屬偏淡、10至20宗屬於中性、20宗以上才算是偏旺判斷，市場氣氛不算明顯好轉。

事實上，有3方面影響到今次放寬按揭的刺激作用，一是「唧牙膏」式放寬按按揭，過去推出「林鄭PLAN」、「茂波PLAN」已經釋放市場大部份購買力，再放寬按揭的邊際效益正在降低。

二是金管局在放寬按揭成數時候留了一手，未有同時放寬壓力測試要求，背後涉及銀行系體安排考慮，但客觀而言，大額物業買家要真的享受放寬按揭幫助，入息門檻亦提到相當之高。

以1500萬元為例，若要借盡按保以8成按揭入市，通過壓力測試入門是11萬元，而按統計處數據，家庭收入在10萬以上的家庭約21.8萬個，佔全港數目約8.1%。

最為關鍵是市場基本因素，例如經濟復甦疲弱，因移民潮造成市場短暫供過於求，利息處於近年高位均削弱了市場換樓意慾。因此，措施對於樓市只能夠是「小刺激」，需要扭轉形勢，需要看息口何時見頂回落。

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記者：余敏欽

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