港股6月日均成交不足千億 港交所7月有力升？（附港交所10年數據）

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放寬按揭成數 下半樓價未許樂觀
港股近日反彈，恒指曾重上19000點，市場關注走向與港股息息相關的港交所 （00388） 的走勢會否有突破。近日港交所股價亦確實隨大市上揚，股價突破300元大關。
不過，要分析港交所股價最直接的方法，是要看港股市場的成交，以及新股上市的數據，因為這些數據與港交所的收入直接相關。惟今年以來這兩組數據都未見有起色。
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從港交所的收入組成分析，其中與港股成交有直接關係的收入，包括交易費及系統使用費，以及結算費等，佔總收入約6成，還有間接與港股成交相關的，包括存管及市市場數據費等，約為佔1成。
另外，港股新股上市費的收入又佔約1成。即港交所約8成的收入是與港股與成交及新股上市熱度相關。
港股成交續縮 不利港交所收入
於港股成交方面，今年以來，港股成交續縮減。在剛過去的6月，港股日均成交僅錄得998億元，是去年9月以來港股成交再縮至日均千億以下的水平。而且成交縮減的走勢持續，7月份截至12日的日均成交收縮至863億元。
事實上，按年計算，港股成交持續下跌，由2021年的日均成交達1,667億元，跌至2022年的1,249億元，到2023年上半年更縮至1,151.億元。從近期的北水流入速度，以及港股市場的熱度，暫時未見港股成交有突然轉熱的動力。倘港股成交未見起色，短期難言港交所股價能有催化劑。
上半年IPO市場冰封
至於新股上市，港股今年上半年新股市場可謂幾乎冰封，由於缺乏大型IPO，上半年港新股資集僅得178億元，為去年全年約1,046億元的不足兩成。看來新股市場下半年要加把勁，才能達到去年的水平。而更難達到早前幾年每年動輒3,000億至4,000億元集資額的水平。
從港股成交及新股上市數據，由於數據疲弱，料難對港交所2023年收入帶來刺激作用。不過分析員對港交所今年的收入仍有信，預期2023年港交所的每股盈利將高於去年。惟從上半年港股市場冷清，即下半年要急起直追，才能令港交所今年全年的表現整體上高於去年。
分析對港交所仍樂觀 須留意港股熱度
據彭博綜合分析員預期，料港交所今年全年每股盈利為10.3元，高於去年的每股盈利7.96元。另外，市場共識的12個月目標價為3381.76元，即市場共識的預測估值為37倍市盈率（PB）。
另外，據過去10年的數據，港股10年平均PE為33倍。即市場共識的估值略高於平均值。
港交所目標價381.76元，較現價仍有約26%上升空間。對於目標價能否實現，則取決於港交所今年10.3元的每股盈利可否預期，以及前景能否支持37倍的PE估值。
按上半年的港股數據，港交所的收入增長存在壓力。港交所將於8月中公布中期業績，屆時將披露疲弱次季港股表現對港交所收入及盈利的影響。倘大行對港交所的表現不受落，須留意或有下調估值的風險。
另外，投資者亦須留意港股成交額及新股市場熱度等對港交所收入有直接影響的數據。
撰文：錢家鋒
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撰文 : 錢家鋒
欄名 : 量計分析