6月港股日均成交不足千億 港交所仲可以升？（附港交所10年數據）

港股近日返彈，恒指曾重上19000點，市場關注走向與港股息息相關的港交所 （00388） 的走勢會否有突破。近日港交所股價亦確實隨大市上揚，股價突破300元大關。

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不過，要分析港交所股價最直接的方法，是要看港股市場的成交，以及新股上市的數據，因為這些數據與港交所的收入直接相關。惟今年以來這兩組數據都未見有起色。

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從港交所的收入組成分析，其中與港股成交有直接關係的收入，包括交易費及系統使用費，以及結算費等，佔總收入約6成，還有間接與港股成交相關的，包括存管及市市場數據費等，約為佔1成。

另外，港股新股上市費的收入又佔約1成。即港交所約8成的收入是與港股與成交及新股上市熱度相關。

港股成交續縮 不利港交所收入

於港股成交方面，今年以來，港股成交續縮減。在剛過去的6月，港股日均成交僅錄得998億元，是去年9月以來港股成交再縮至日均千億以下的水平。而且成交縮減的走勢持續，7月份截至12日的日均成交收縮至863億元。

事實上，按年計算，港股成交持續下跌，由2021年的日均成交達1,667億元，跌至2022年的1,249億元，到2023年上半年更縮至1,151.億元。從近期的北水流入速度，以及港股市場的熱度，暫時未見港股成交有突然轉熱的動力。倘港股成交未見起色，短期難言港交所股價能有催化劑。

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上半年IPO市場冰封

至於新股上市，港股今年上半年新股市場可謂幾乎冰封，由於缺乏大型IPO，上半年港新股資集僅得178億元，為去年全年約1,046億元的不足兩成。看來新股市場下半年要加把勁，才能達到去年的水平。而更難達到早前幾年每年動輒3,000億至4,000億元集資額的水平。

從港股成交及新股上市數據，由於數據疲弱，料難對港交所2023年收入帶來刺激作用。不過分析員對港交所今年的收入仍有信，預期2023年港交所的每股盈利將高於去年。惟從上半年港股市場冷清，即下半年要急起直追，才能令港交所今年全年的表現整體上高於去年。