美通脹回落 但不應太樂觀 國際 22:03 2023/07/13 分享： 分享： 美國最新的通脹數據令市場驚喜，6月份的消費者價格指數（CPI）按年僅升3%，是2021年3月以來最低水平，顯然美國的通脹壓力正在消退，若果趨勢持續，無疑對聯儲局加息決定有影響。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 今日 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 英薪金升未必好事 樓市反受壓 2023/07/11 英薪金升未必好事 樓市反受壓 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 友善版twitter 或走出不一樣的路 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 2023/07/06 Twitter忽限瀏覽量 背後有何盤算？ 你可能感興趣 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 今日 19:18 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 英薪金升未必好事 樓市反受壓 21:08 2023/07/11 英薪金升未必好事 樓市反受壓 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 22:24 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 最新專欄文章 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 今日 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 國金札記 - 烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？ 今日 烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？ 國金札記 - 英加人工未必好事 樓市反受壓 2023/07/12 英加人工未必好事 樓市反受壓 國金札記 - 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 2023/07/11 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 國金札記 - 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 2023/07/10 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 經濟數據表現 石油 石油輸出國組織 加息 美國聯儲局 美國 通脹