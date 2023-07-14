  • 30°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 02:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安瑞科估值 有上升空間

財金專欄 2023/07/14

分享：

分享：

港股因人民幣升值而錄得四連升，恒指逼近牛熊分界綫即250天綫，只要內地經濟扭轉弱復甦，恒指衝擊二萬點不難。若然經濟真正恢復，天然氣需求可以快速增長，可以推動中集安瑞科（03899）盈利增長勢頭，估值也

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 好友強勢反攻牛熊綫 港股已見底？（第四版）
2023/07/13
好友強勢反攻牛熊綫 港股已見底？（第四版）
中字股實力談 - 旅遊旺季到 華住前景好
2023/07/13
旅遊旺季到 華住前景好
中字股實力談 - 【港股救兵】乘人民幣升破7.2 恒指撲190（第四版）
2023/07/12
【港股救兵】乘人民幣升破7.2 恒指撲190（第四版）
中字股實力談 - 盈利增長穩 長飛價偏低
2023/07/12
盈利增長穩 長飛價偏低
中字股實力談 - 北水流走好友乏力 恒指190布置集束彈（第四版）
2023/07/11
北水流走好友乏力 恒指190布置集束彈（第四版）
每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 國家能源局 天然氣 經濟 港股 銷售

上一篇文章

港要保獨特性 勿泛化利用國安法

下一篇文章

營造頭肩底 快手現價買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 強刺激隱身 政策重在協同
強刺激隱身 政策重在協同
選股情報 - 美通脹，漲？
美通脹，漲？
有政戲 - 加國重招搶人 港府怎添競爭力？
加國重招搶人 港府怎添競爭力？
重上50天綫 中集車輛收集
重上50天綫 中集車輛收集
專家樓論 - 34.8%成功逃生
34.8%成功逃生
國金札記 - 烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？
烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？