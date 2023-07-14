安瑞科估值 有上升空間 財金專欄 2023/07/14 分享： 分享： 港股因人民幣升值而錄得四連升，恒指逼近牛熊分界綫即250天綫，只要內地經濟扭轉弱復甦，恒指衝擊二萬點不難。若然經濟真正恢復，天然氣需求可以快速增長，可以推動中集安瑞科（03899）盈利增長勢頭，估值也 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 好友強勢反攻牛熊綫 港股已見底？（第四版） 2023/07/13 好友強勢反攻牛熊綫 港股已見底？（第四版） 中字股實力談 - 旅遊旺季到 華住前景好 2023/07/13 旅遊旺季到 華住前景好 中字股實力談 - 【港股救兵】乘人民幣升破7.2 恒指撲190（第四版） 2023/07/12 【港股救兵】乘人民幣升破7.2 恒指撲190（第四版） 中字股實力談 - 盈利增長穩 長飛價偏低 2023/07/12 盈利增長穩 長飛價偏低 中字股實力談 - 北水流走好友乏力 恒指190布置集束彈（第四版） 2023/07/11 北水流走好友乏力 恒指190布置集束彈（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 國家能源局 天然氣 經濟 港股 銷售