安瑞科估值 有上升空間

港股因人民幣升值而錄得四連升，恒指逼近牛熊分界綫即250天綫，只要內地經濟扭轉弱復甦，恒指衝擊二萬點不難。若然經濟真正恢復，天然氣需求可以快速增長，可以推動中集安瑞科（03899）盈利增長勢頭，估值也

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