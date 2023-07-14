百億「世紀大刁」交易告吹 對樓市影響有多大？

長實 （01113） 突公布涉資逾200億元的波老道豪宅「世紀大刁」，突然取消交易，再次令市場譁然，但難以「一刀切」代表復甦中的豪宅市況呈回軟，始終自本港通關後，豪宅交投情況不俗，尤其是作為一綫地段的山頂及南區，更不時錄得「億億聲」大額成交，相信是次只屬個別事件，對市況影響不大。

長實21 BORRETT ROAD逾200億「世紀大刁」告吹

短期對豪宅市場帶來一定心理壓力

21 BORRETT ROAD涉資逾200億元的巨額成交告吹，短期而言，確實為豪宅市場帶來一定心理壓力，但是否代表豪宅市況掉頭回落？甚至樓盤本身缺乏叫座力？

以該盤自去年9月錄得巨額「大刁」後，至今已錄5宗成交，每伙成交價逾1億元，呎價則介乎6.3萬至7.2萬元，成交價與其餘已售出的單位相若，買家亦已悉數簽下正式買賣合約，證明有價有市。

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除此之外，自本港通關後，無論豪宅新盤或貴價地皮，均獲實力客垂青，不少傳統家族更趁機沽貨獲利，例如曾由馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有的山頂馬己仙峽道屋地，於第二季以約50億元易手，挑戰全港單一地皮成交價第三高紀錄。

而作為亞洲樓王的山頂MOUNT NICHOLSON，其12號屋於4月時以約5.77億元售出，呎價達8.2萬元。

另一方面，就算波老道豪盤錄撻訂，但據豪宅代理指出，事件發生後不少豪宅業主暫未打算減價放售，叫價維持強硬，並善價而沽，本港豪宅物業供應一向匱乏，可謂「買一件，少一件」。

若採用代理行數據，情況就更為明顯，上半年山頂及南區錄約48宗買賣，相較較去年下半年的34宗，大增逾四成。業內人士估計，是次「世紀撻訂」估計與財團本身的財政狀況有直接關係，未能承擔起當時所出的高價，最終只好取消交易離場。

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