港要保獨特性 勿泛化利用國安法

國家主席習近平在去年七一講話中提出的「四個必須」之一，是「必須保持香港的獨特地位和優勢」。近日，多位建制人士論及怎保持香港獨特性，認為勿把國安法「泛化利用」，引起政界關注。

內地知名博客「靖海侯」，本身

...