港要保獨特性 勿泛化利用國安法 財金專欄 2023/07/14 分享： 分享： 國家主席習近平在去年七一講話中提出的「四個必須」之一，是「必須保持香港的獨特地位和優勢」。近日，多位建制人士論及怎保持香港獨特性，認為勿把國安法「泛化利用」，引起政界關注。 內地知名博客「靖海侯」，本身 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 2023/07/13 加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 有政戲 - 特首考議員3題目 消息：施政報告重點 2023/07/12 特首考議員3題目 消息：施政報告重點 有政戲 - 高球場角力戰 議員為何意見分歧大 2023/07/11 高球場角力戰 議員為何意見分歧大 有政戲 - 財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 2023/07/10 財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 有政戲 - 黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 2023/07/07 黃色經濟圈商戶顧客 會否出事？ 政治 港區國安法 香港 習近平 行政會議 葉劉淑儀 美國 金融 一國兩制 圖書館