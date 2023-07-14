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港要保獨特性 勿泛化利用國安法

財金專欄 2023/07/14

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國家主席習近平在去年七一講話中提出的「四個必須」之一，是「必須保持香港的獨特地位和優勢」。近日，多位建制人士論及怎保持香港獨特性，認為勿把國安法「泛化利用」，引起政界關注。

內地知名博客「靖海侯」，本身

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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