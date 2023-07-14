美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀 財金專欄 2023/07/14 分享： 分享： 美國最新的通脹數據令市場驚喜，6月消費者價格指數（CPI）按年僅升3%，是2021年3月以來最低水平，顯示美國的通脹壓力正在消退，若果趨勢持續，無疑對聯儲局加息決定有影響。 事實上，美國通脹回落有迹可尋 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美通脹回落 但不應太樂觀 2023/07/13 美通脹回落 但不應太樂觀 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 2023/07/13 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 國金札記 - 烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？ 2023/07/13 烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？ 國金札記 - 英加人工未必好事 樓市反受壓 2023/07/12 英加人工未必好事 樓市反受壓 國金札記 - 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 2023/07/11 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 美國 通脹 疫情 經濟 加息 貨幣政策 汽車 失業率 石油 CPI