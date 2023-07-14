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美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀

財金專欄 2023/07/14

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美國最新的通脹數據令市場驚喜，6月消費者價格指數（CPI）按年僅升3%，是2021年3月以來最低水平，顯示美國的通脹壓力正在消退，若果趨勢持續，無疑對聯儲局加息決定有影響。

事實上，美國通脹回落有迹可尋

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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