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恒指營造雙底 短期走勢改善

財金專欄 2023/07/15

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港股今周反彈，因為人民幣11日升值超過2%，恒生指數更重上牛熊分界綫，跟國企指數一樣齊齊營造「雙底」型態，再配合技術指數發出買入訊號，短期走勢有好轉迹象。但中綫而言，港股好淡爭持仍未分出勝負。

港股上周

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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