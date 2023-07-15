恒指營造雙底 短期走勢改善 財金專欄 2023/07/15 分享： 分享： 港股今周反彈，因為人民幣11日升值超過2%，恒生指數更重上牛熊分界綫，跟國企指數一樣齊齊營造「雙底」型態，再配合技術指數發出買入訊號，短期走勢有好轉迹象。但中綫而言，港股好淡爭持仍未分出勝負。 港股上周 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【人民幣護航】恒指重拾升浪欠最後兩步（第四版） 2023/07/14 【人民幣護航】恒指重拾升浪欠最後兩步（第四版） 中字股實力談 - 安瑞科估值 有上升空間 2023/07/14 安瑞科估值 有上升空間 中字股實力談 - 好友強勢反攻牛熊綫 港股已見底？（第四版） 2023/07/13 好友強勢反攻牛熊綫 港股已見底？（第四版） 中字股實力談 - 旅遊旺季到 華住前景好 2023/07/13 旅遊旺季到 華住前景好 中字股實力談 - 【港股救兵】乘人民幣升破7.2 恒指撲190（第四版） 2023/07/12 【港股救兵】乘人民幣升破7.2 恒指撲190（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 雙底 人民幣 美滙指數 布林肯 王毅 耶倫 經濟 美國