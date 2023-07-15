恒指營造雙底 短期走勢改善

港股今周反彈，因為人民幣11日升值超過2%，恒生指數更重上牛熊分界綫，跟國企指數一樣齊齊營造「雙底」型態，再配合技術指數發出買入訊號，短期走勢有好轉迹象。但中綫而言，港股好淡爭持仍未分出勝負。

港股上周

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