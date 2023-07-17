「長勝將軍」劉國傑拆解中國市場危與機

中國市場雖有很多具吸引力的增長機遇，但投資中國股票往往充滿挑戰和陷阱。由於監管和政治風險等因素，一些投資者選擇對中國股市保持觀望態度。

然而，我們認為：

就中國市場而言，當市場情緒過度負面的時候，往往就是投資者入市的良機。從長遠的角度來看，與世界其他地區相比，中國不同步的貨幣政策和對市場的財政支持使其成為一個有吸引力的投資機遇。

去年投資者情緒極度低迷，中國市場被認為不宜投資，企業估值接近歷史低位，恒生指數更跌至1997年的水平。在此期間，市場主要擔心清零政策、房地產市場疲弱，以及新推出的法規損害個別行業的前景。

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現在，上述的不利因素大多已經消失。在不少市民感染過病毒或接種疫苗後，當局不太可能再次推行清零政策。同時，房地產市場的悲觀情緒亦見改善。此外，政府對房地產、互聯網及教育行業實施的法規也普遍變得更有利增長。

旅遊及消費行業成復常大贏家

在市況惡劣期間，我們增持了高度看好的投資。於清零政策突然結束後，經濟活動迅速恢復，為我們帶來更大的信心。我們留意到大量積壓需求獲得釋放，例如於農曆新年假期時，旅遊及消費行業都成為了大贏家。

在中國內地解除旅遊限制後，我們開展了多次投資之旅，到訪過廣東省內數個熱鬧的城市。當地的餐廳座無虛席，酒店入住率不低，多區仍出現交通擠塞。有別於我們不久前到訪的英國，廣東省普遍不再在家工作，而且我們返回香港時乘坐的高鐵也幾乎爆滿。數據顯示，餐廳業務量、酒店收入及國內航空旅遊於3月已經恢復到疫情前的80%以上。

企業管理層：最壞情況雖已過 但明顯復甦需時

另一方面，我們約見的企業，卻對業務前景抱持保守或審慎的態度。企業管理層相信，最壞的情況已成過去，惟近年的防疫限制影響收入增長，故此企業需要一段時間才能明顯復甦。在電子、物業相關產品、專用照明及寢具用品行業中，不少消費類企業都有相同的看法。

我們也拜訪了數間醫療保健企業，他們均對疫情後的需求感到樂觀。至於投資者擔心中國經濟重啟導致通脹升温的問題，首先，好的通脹和壞的通脹不能一概而論。當經濟陷入低迷時，要是沒有通脹，就會像過去數十年的日本一樣，這對投資者來說將是壞消息。

另一個問題是當出現通脹時，假如缺乏相應的經濟增長，便會爆發「停滯性通貨膨脹」。有見及此，若然中國因經濟重啟及強勁復甦而出現通脹，我們認為這是一件好事。

在企業層面上，通脹也會有利發展。根據過往經驗，中國市場的投資者通常會比較消費物價指數（CPI）和生產物價指數（PPI，內地稱為「工業品出廠價格指數」）（點擊圖片放大）。這兩年來的大部分時間中，中國的CPI增長均低於PPI，導致生產商無法將所有原材料成本上升轉嫁消費者，並承受利潤壓力。如果就像最近一樣，CPI上升，而PPI下跌，企業的利潤率應會相應提高。

中國通脹壓力不大 失業率更為關鍵

過去兩年，雖然中國的PPI增長大多超越CPI增長，但是我們不認為中國的通脹會如西方一般嚴重。由於近年經濟疲弱，中國的失業率偏高。企業向我們透露，他們不難重新聘請員工，而且現時的員工流失率較數年前為低。僱員樂意受僱，可見中國企業面對的加薪壓力低於西方公司。

另外，鑑於能源價格的上升壓力逐漸減退，中國應不會像去年的西方國家一樣承受嚴重的經濟影響。相比之下，我們更加關心失業率及對長期增長的影響。

具抗逆力中國企業2特徵

此外，美國經濟衰退風險加劇，投資者或會擔心以出口為主的企業。在中國市場上，焦點集中於：

1. 製造業升級，以及 2. 個別企業如何藉此發展國內業務，

因為我們相信，該類企業一般在經濟不景氣時可望表現出抗逆力。

香港方面，基於本地經濟結構，企業可能較易受出口市場影響。然而，部分香港上市公司仍能稱霸全球市場，成為本土奇迹。我們認為，任何業務周期都能提高市佔率，以及成功發展的企業，值得投資者留意，宏觀風險永遠都會存在，但優秀管理團隊可以克服重重挑戰。

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文章資料來源︰企業數據來自公司的年度報告或其他投資者報告。財務指標及估值來自FactSet及彭博。截至2023年3月或另行註明。

編輯：蕭悅潾

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