光大伍禮賢：留意港股兩大見底訊號

光大財富證券策略師伍禮賢接受《Money Times》專訪時表示，對港股後市樂觀，認為恒指在第三季將回升至20800點水平，年底前則有望挑戰23000點。

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伍禮賢指出，港股在7月初急挫，主要是憧憬6月國務院常務會議後，內地當局將有大規模刺激措施出台，但是措施力度未如市場預期強，相信下一個政策出台窗口將是7月底的政治局會議。

伍禮賢認為，刺激政策主要分為兩方面，利率相關政策；針對行業的特定支持政策。他指出，在利率相關政策方面，人行在6月下調1年期MLF利率10個基點、下調6月貸款市場報價利率（LPR）10個基點等措施，目的是向社會釋放流動性，幫助企業減輕貸款開支。

針對實體行業方面，伍禮賢指，內地6月時宣布再度延長免徵新能源汽車購置稅政策至2025年底通過......

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