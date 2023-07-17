  • 29°C
香港時間 : 2023717日 (週一) 08:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網易升贏騰訊 因為新GAME吸引？

研究報告 07:00 2023/07/17

分享：

分享：

美國6月通脹數據加快回落，又刺激市場對美聯儲加快終止加息的預期，利好對息口表現敏感的成長科網股。港股上周後段同樣受惠市場氣氛回暖，可留意踏入旺季，增長可期的遊戲股。

至於在騰訊 （00700） 、網易 （09999） 之間選擇，雖然單從盈利表現看，絕對是網易相對失色，但預期的改善和提升是催化股價的更重要因素。從現有資訊來看，網易的2隻新遊已經為券商提供足夠的看好原因。

不過單論近期升勢，則是網易明顯較佳，6月至今股價多次向上突破；騰訊則至今仍未突破下降軌，就算有國務院總理李強出口撑「平台經濟大有可為」，整體利好依然有限：

點擊圖片放大

暑假打網旺季來臨，而網易率先推出重磅新作搶佔市場，應是網易現時跑出的主因。公司6月營收表現突出，市場份額由5月的13.3%增加到6月的17.8%，不只老牌遊戲《夢幻西遊》推出更新和促銷，更因月尾2隻重磅新作打響明堂，分別是20日上市的《巔峰極速》及30日上市的《逆水寒》手遊。

點擊圖片放大

《巔峰極速》是網易與美國大廠Electronic Arts（美：EA）旗下專門開發賽車遊戲的工作室合作開發的賽車遊戲，可讓玩家在手機、平板上享受流暢且畫質精美的賽車體驗。遊戲與多個知名車企有合作，不少名車可以實名出場，連賽車重要享受──引擎聲，都可以拿真車收錄。另一有趣之處是，內地車企如吉利 （00175） 、小鵬汽車 （09868） 都有加入合作，玩家可在遊戲內體驗駕駛國產電動車，體驗祖國之光。

點擊圖片放大
+5
+4

《逆水寒》手遊則是網易2018年的PC平台MMORPG《逆水寒》的手機移植及升級，繼續吸引長遠以來對武俠題材情有獨鐘的內地玩家。除以本世代頂級的手遊畫質及豐富的玩法作招徠，《逆水寒》手遊更添加了採用ChatGPT技術，可與玩家實時互動的NPC，話題性及新鮮感兼備。

點擊圖片放大
+6
+5

由於兩隻新作都在月底上綫，瑞銀看好它們7月會展現出更強的營收貢獻。《逆水寒》手遊作為網易知名舊IP的手機移植作品，早在年初獲發版號時就備受大行期待，瑞銀預計7月收入將達10至15億元（人民幣‧下同）；《巔峰極速》則是意外跑出的黑馬，瑞銀料7月收入達到4至6億元。瑞銀預計網易可憑藉兩款作品，市場份額將繼續上升。

騰訊7月有殺著

至於騰訊 （00700） ，市場份額從5月份的55.6%下降到6月份的53.2%。由於「五一」期間已作一次大型促銷，又正為暑假的營銷活動做準備，《王者榮耀》和《和平精英》6月收入按月下降了14%和19%。另外，公司2月新作《黎明覺醒》和4月新作《合金彈頭覺醒》變現速度趨於正常化。不過，《王者榮耀》夏日大型促銷將至，《和平精英》也開展了與日本知名IP「超音鼠」的合作，營收表現料可再度提升。

點擊圖片放大

再者，騰訊7月在PC平台上綫兩隻又是早在年初獲發版號時就備受大行期待的重磅大作，有望成為流量及營收的收割者。富瑞引述媒體報導指，騰訊將在未來三年內投資並為《無畏契約》創建遊戲生態圈，預計《無畏契約》的遊戲收入將高於《命運方舟》，成為騰訊PC遊戲組合中的另一個關鍵遊戲，並使騰訊的PC遊戲成為本土遊戲業務下半年的另一個增長驅動力。

不過由於PC遊戲的付費系統是玩家與發行商的直接交易，第三方較難取得資訊，《無畏契約》及《命運方舟》的實際表現要留待公司於8月中業績時親自發表，短期還是以老手遊的月度營收表現為主要消息。當然，本欄長綫看好騰訊的長綫整體業務增長，業績前也值得候低吸納，只是今文從遊戲營收作切入點，而這方面是網易更為出色。

買網易可專注遊戲利好

摩根大通發表報告指，在網易成功推出《逆水寒》手遊和《巔峰極速》後，將今明兩年每股盈利預測

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

6月社融危機在細節 花旗：根本問題未解決
2023/07/15
6月社融危機在細節 花旗：根本問題未解決
「金融16條」唔夠做 滙豐：若不救市 內房銷售再跌一成
2023/07/15
「金融16條」唔夠做 滙豐：若不救市 內房銷售再跌一成
李強唱好+螞蟻結案 摩通點出阿里3大利好
2023/07/14
李強唱好+螞蟻結案 摩通點出阿里3大利好
內房6月銷售轉跌 滙豐喊救
2023/07/08
內房6月銷售轉跌 滙豐喊救
大摩薦23隻「自救」股 穿越波動市 19隻暫跑贏大市
2023/07/06
大摩薦23隻「自救」股 穿越波動市 19隻暫跑贏大市
騰訊控股（00700） 個股分析 宏觀分析 市場動向 技術分析 大行報告 小鵬汽車－W（09868） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 網易－S（09999） 心動公司（02400）

下一篇文章

大和更新首選股名單 剩1收息股（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

電動車燒油評價：任正非有個隱喻（比亞迪理想制勝法則．第二版）
電動車燒油評價：任正非有個隱喻（比亞迪理想制勝法則．第二版）
大和更新首選股名單 剩1收息股（持續更新）
大和更新首選股名單 剩1收息股（持續更新）
富瑞：終止售波老道項目 對長實影響中性（持續更新）
富瑞：終止售波老道項目 對長實影響中性（持續更新）
銀債5厘息吸引過美債
銀債5厘息吸引過美債
6月社融危機在細節 花旗：根本問題未解決
6月社融危機在細節 花旗：根本問題未解決
「金融16條」唔夠做 滙豐：若不救市 內房銷售再跌一成
「金融16條」唔夠做 滙豐：若不救市 內房銷售再跌一成