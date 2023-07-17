網易升贏騰訊 因為新GAME吸引？

美國6月通脹數據加快回落，又刺激市場對美聯儲加快終止加息的預期，利好對息口表現敏感的成長科網股。港股上周後段同樣受惠市場氣氛回暖，可留意踏入旺季，增長可期的遊戲股。

至於在騰訊 （00700） 、網易 （09999） 之間選擇，雖然單從盈利表現看，絕對是網易相對失色，但預期的改善和提升是催化股價的更重要因素。從現有資訊來看，網易的2隻新遊已經為券商提供足夠的看好原因。

不過單論近期升勢，則是網易明顯較佳，6月至今股價多次向上突破；騰訊則至今仍未突破下降軌，就算有國務院總理李強出口撑「平台經濟大有可為」，整體利好依然有限：

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暑假打網旺季來臨，而網易率先推出重磅新作搶佔市場，應是網易現時跑出的主因。公司6月營收表現突出，市場份額由5月的13.3%增加到6月的17.8%，不只老牌遊戲《夢幻西遊》推出更新和促銷，更因月尾2隻重磅新作打響明堂，分別是20日上市的《巔峰極速》及30日上市的《逆水寒》手遊。

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《巔峰極速》是網易與美國大廠Electronic Arts（美：EA）旗下專門開發賽車遊戲的工作室合作開發的賽車遊戲，可讓玩家在手機、平板上享受流暢且畫質精美的賽車體驗。遊戲與多個知名車企有合作，不少名車可以實名出場，連賽車重要享受──引擎聲，都可以拿真車收錄。另一有趣之處是，內地車企如吉利 （00175） 、小鵬汽車 （09868） 都有加入合作，玩家可在遊戲內體驗駕駛國產電動車，體驗祖國之光。

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《逆水寒》手遊則是網易2018年的PC平台MMORPG《逆水寒》的手機移植及升級，繼續吸引長遠以來對武俠題材情有獨鐘的內地玩家。除以本世代頂級的手遊畫質及豐富的玩法作招徠，《逆水寒》手遊更添加了採用ChatGPT技術，可與玩家實時互動的NPC，話題性及新鮮感兼備。

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由於兩隻新作都在月底上綫，瑞銀看好它們7月會展現出更強的營收貢獻。《逆水寒》手遊作為網易知名舊IP的手機移植作品，早在年初獲發版號時就備受大行期待，瑞銀預計7月收入將達10至15億元（人民幣‧下同）；《巔峰極速》則是意外跑出的黑馬，瑞銀料7月收入達到4至6億元。瑞銀預計網易可憑藉兩款作品，市場份額將繼續上升。

騰訊7月有殺著

至於騰訊 （00700） ，市場份額從5月份的55.6%下降到6月份的53.2%。由於「五一」期間已作一次大型促銷，又正為暑假的營銷活動做準備，《王者榮耀》和《和平精英》6月收入按月下降了14%和19%。另外，公司2月新作《黎明覺醒》和4月新作《合金彈頭覺醒》變現速度趨於正常化。不過，《王者榮耀》夏日大型促銷將至，《和平精英》也開展了與日本知名IP「超音鼠」的合作，營收表現料可再度提升。

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再者，騰訊7月在PC平台上綫兩隻又是早在年初獲發版號時就備受大行期待的重磅大作，有望成為流量及營收的收割者。富瑞引述媒體報導指，騰訊將在未來三年內投資並為《無畏契約》創建遊戲生態圈，預計《無畏契約》的遊戲收入將高於《命運方舟》，成為騰訊PC遊戲組合中的另一個關鍵遊戲，並使騰訊的PC遊戲成為本土遊戲業務下半年的另一個增長驅動力。

不過由於PC遊戲的付費系統是玩家與發行商的直接交易，第三方較難取得資訊，《無畏契約》及《命運方舟》的實際表現要留待公司於8月中業績時親自發表，短期還是以老手遊的月度營收表現為主要消息。當然，本欄長綫看好騰訊的長綫整體業務增長，業績前也值得候低吸納，只是今文從遊戲營收作切入點，而這方面是網易更為出色。

買網易可專注遊戲利好

摩根大通發表報告指，在網易成功推出《逆水寒》手遊和《巔峰極速》後，將今明兩年每股盈利預測

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