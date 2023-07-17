歐元上調支持至1.1 財金專欄 2023/07/17 分享： 分享： 歐元區5月份貿易仍然處赤字狀態，雖然與去年情況相比已大大改善，但與俄烏事件未爆發前平均每月有着數百億歐元盈餘相比，這實在是有天壤之別。情況一日不改善，將限制歐元往後上升能力。受惠於美元過去一周整體轉弱 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙料98至102上落 今日 美滙料98至102上落 英鎊提防向1.34邁進 今日 英鎊提防向1.34邁進 日圓提防向135進發 今日 日圓提防向135進發 澳元上破70美仙困難 今日 澳元上破70美仙困難 紐元上調支持至61.5美仙 今日 紐元上調支持至61.5美仙 你可能感興趣 美滙料98至102上落 今日 01:00 美滙料98至102上落 英鎊提防向1.34邁進 今日 01:00 英鎊提防向1.34邁進 日圓提防向135進發 今日 01:00 日圓提防向135進發 最新專欄文章 美滙料98至102上落 今日 美滙料98至102上落 加元考驗1.3初步阻力 今日 加元考驗1.3初步阻力 紐元上調支持至61.5美仙 今日 紐元上調支持至61.5美仙 澳元上破70美仙困難 今日 澳元上破70美仙困難 日圓提防向135進發 今日 日圓提防向135進發 經濟 美國 美元 通脹 加息 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊