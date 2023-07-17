歐元上調支持至1.1

歐元區5月份貿易仍然處赤字狀態，雖然與去年情況相比已大大改善，但與俄烏事件未爆發前平均每月有着數百億歐元盈餘相比，這實在是有天壤之別。情況一日不改善，將限制歐元往後上升能力。受惠於美元過去一周整體轉弱

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