英鎊提防向1.34邁進

英國3至5月平均工資年增幅擴大至7.3%，加上當地大型商業銀行通過壓力測試，證明可抵禦較弱經濟環境，給予英倫銀行信心繼續加息。本周三英國將公布6月通脹，回顧5月英國核心年通脹率高企7.1%歷史高位，若

...