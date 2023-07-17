英鎊提防向1.34邁進 財金專欄 2023/07/17 分享： 分享： 英國3至5月平均工資年增幅擴大至7.3%，加上當地大型商業銀行通過壓力測試，證明可抵禦較弱經濟環境，給予英倫銀行信心繼續加息。本周三英國將公布6月通脹，回顧5月英國核心年通脹率高企7.1%歷史高位，若 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙料98至102上落 今日 美滙料98至102上落 歐元上調支持至1.1 今日 歐元上調支持至1.1 日圓提防向135進發 今日 日圓提防向135進發 澳元上破70美仙困難 今日 澳元上破70美仙困難 紐元上調支持至61.5美仙 今日 紐元上調支持至61.5美仙 你可能感興趣 美滙料98至102上落 今日 01:00 美滙料98至102上落 歐元上調支持至1.1 今日 01:00 歐元上調支持至1.1 日圓提防向135進發 今日 01:00 日圓提防向135進發 最新專欄文章 美滙料98至102上落 今日 美滙料98至102上落 加元考驗1.3初步阻力 今日 加元考驗1.3初步阻力 紐元上調支持至61.5美仙 今日 紐元上調支持至61.5美仙 澳元上破70美仙困難 今日 澳元上破70美仙困難 日圓提防向135進發 今日 日圓提防向135進發 經濟 美國 美元 通脹 加息 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊