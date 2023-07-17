日圓提防向135進發 財金專欄 2023/07/17 分享： 分享： 日央行在貨幣政策上仍未有動作，但日圓已成功從145兌1美元低位扭轉過來。過去日圓滙價是被投機活動所扭曲，沽空日圓者眾，日圓一旦掉頭走強提防在空倉回補推動下會使日圓表現更強，並向135兌1美元水平進發。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙料98至102上落 今日 美滙料98至102上落 歐元上調支持至1.1 今日 歐元上調支持至1.1 英鎊提防向1.34邁進 今日 英鎊提防向1.34邁進 澳元上破70美仙困難 今日 澳元上破70美仙困難 紐元上調支持至61.5美仙 今日 紐元上調支持至61.5美仙 你可能感興趣 美滙料98至102上落 今日 01:00 美滙料98至102上落 歐元上調支持至1.1 今日 01:00 歐元上調支持至1.1 英鎊提防向1.34邁進 今日 01:00 英鎊提防向1.34邁進 最新專欄文章 美滙料98至102上落 今日 美滙料98至102上落 加元考驗1.3初步阻力 今日 加元考驗1.3初步阻力 紐元上調支持至61.5美仙 今日 紐元上調支持至61.5美仙 澳元上破70美仙困難 今日 澳元上破70美仙困難 英鎊提防向1.34邁進 今日 英鎊提防向1.34邁進 經濟 美國 美元 通脹 加息 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊