日圓提防向135進發

日央行在貨幣政策上仍未有動作，但日圓已成功從145兌1美元低位扭轉過來。過去日圓滙價是被投機活動所扭曲，沽空日圓者眾，日圓一旦掉頭走強提防在空倉回補推動下會使日圓表現更強，並向135兌1美元水平進發。

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