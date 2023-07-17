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澳元上破70美仙困難

財金專欄 2023/07/17

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澳央行行長洛威上周指，加息證實可有效控制通脹，揚言不排除進一步加息可能。不過對於澳央行言論，市場有不同想法。按利率期貨變化顯示，市場估計澳央行8月加息機率只約四成。面對環球經濟弱不爭事實，這可對商品不

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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