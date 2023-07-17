紐元上調支持至61.5美仙 財金專欄 2023/07/17 分享： 分享： 紐元加息周期雖很大機會已結束，但不代表紐央行於今年內便能掉頭減息。按紐央行估計，當地通脹待明年下半年才有望跌返該行制定的1%至3%範圍。本周三新西蘭公布第二季通脹數字，值得關注當地通脹會回落多少。料 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙料98至102上落 今日 美滙料98至102上落 歐元上調支持至1.1 今日 歐元上調支持至1.1 英鎊提防向1.34邁進 今日 英鎊提防向1.34邁進 日圓提防向135進發 今日 日圓提防向135進發 澳元上破70美仙困難 今日 澳元上破70美仙困難 你可能感興趣 美滙料98至102上落 今日 01:00 美滙料98至102上落 歐元上調支持至1.1 今日 01:00 歐元上調支持至1.1 英鎊提防向1.34邁進 今日 01:00 英鎊提防向1.34邁進 最新專欄文章 美滙料98至102上落 今日 美滙料98至102上落 加元考驗1.3初步阻力 今日 加元考驗1.3初步阻力 澳元上破70美仙困難 今日 澳元上破70美仙困難 日圓提防向135進發 今日 日圓提防向135進發 英鎊提防向1.34邁進 今日 英鎊提防向1.34邁進 經濟 美國 美元 通脹 加息 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊