紐元上調支持至61.5美仙

紐元加息周期雖很大機會已結束，但不代表紐央行於今年內便能掉頭減息。按紐央行估計，當地通脹待明年下半年才有望跌返該行制定的1%至3%範圍。本周三新西蘭公布第二季通脹數字，值得關注當地通脹會回落多少。料

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