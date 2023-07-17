加元考驗1.3初步阻力

加央行上周不單加息把息率推升上5厘水平，還警告加息周期未完結。不過，按利率期貨變化顯示，市場普遍料加元是次加息周期已結束。加拿大通脹並不高，5月年通脹率只有3.4%，6月情況如何本周二將有所公布。隨美

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