美滙料98至102上落 財金專欄 2023/07/17 分享： 分享： 若美元跌幅再深，引發進口通脹，聯儲局抗通脹努力將前功盡廢，這是聯儲局所不容。現階段料美滙較大機會於98至102上落。 過去一周美滙指數可用以急瀉來形容。繼跌破101這維持近一整年的重要技術支持位後，再跌 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元上調支持至1.1 今日 歐元上調支持至1.1 英鎊提防向1.34邁進 今日 英鎊提防向1.34邁進 日圓提防向135進發 今日 日圓提防向135進發 澳元上破70美仙困難 今日 澳元上破70美仙困難 紐元上調支持至61.5美仙 今日 紐元上調支持至61.5美仙 你可能感興趣 歐元上調支持至1.1 今日 01:00 歐元上調支持至1.1 英鎊提防向1.34邁進 今日 01:00 英鎊提防向1.34邁進 日圓提防向135進發 今日 01:00 日圓提防向135進發 最新專欄文章 加元考驗1.3初步阻力 今日 加元考驗1.3初步阻力 紐元上調支持至61.5美仙 今日 紐元上調支持至61.5美仙 澳元上破70美仙困難 今日 澳元上破70美仙困難 日圓提防向135進發 今日 日圓提防向135進發 英鎊提防向1.34邁進 今日 英鎊提防向1.34邁進 經濟 美國 美元 通脹 加息 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊