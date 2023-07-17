美滙料98至102上落

若美元跌幅再深，引發進口通脹，聯儲局抗通脹努力將前功盡廢，這是聯儲局所不容。現階段料美滙較大機會於98至102上落。

過去一周美滙指數可用以急瀉來形容。繼跌破101這維持近一整年的重要技術支持位後，再跌

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