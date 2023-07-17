港寫字樓下半年4個展望

仲量聯行近日發表「香港地產市場2023年年中回顧與展望報告」指，除了分析本地商舖市場，也有分析香港寫字樓市場前景，預期該市場在下半年有4個趨勢。

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據仲量聯行數據顯示，在通關後，香港寫字樓總租賃交投量於上半年增加13.8%，並恢復至2019年底疫情爆發前的73%水平（見圖一）。不過，香港寫字樓在今年上半年錄得負吸納量約32.6萬平方呎（見圖二），主要原因是部分具規模的樓面重投租賃市場，令整體空置率由去年底的12.2%升至12.6%。

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至於細看香港各主要商業區的寫字樓表現，中環的寫字樓租賃需求主要來自資產管理、私人銀行、金融服務及基金（見圖三）。至於商務中心、金融服務、消費品牌及保險業，則活躍於灣仔／銅鑼灣及香港東；反觀九龍東則吸引專業服務機構及科技租戶。

優質樓面有限 助尖沙咀逆租金市升

整體寫字樓租金於上半年回落2.1%（見表一），中環寫字樓租金則下跌2.6%。相反，尖沙咀因優質寫字樓樓面有限，租金微升0.3%。

展望下半年，仲量聯行預料，尖沙咀寫字樓租金可望繼續逆市向好，錄得0%至5%的升幅（見表二）。

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仲量聯行商業部執行董事嚴威程表示......

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資料來源：仲量聯行香港地產市場2023年年中回顧與展望報告

仲量聯行6月香港地產市場觀察報告分析，詳見：【下一頁】

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