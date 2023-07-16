英國移民費急增 搶人才恐處下風

英國決定向新移民開刀，大幅增加簽證及醫療保險等行政費用來補貼公營部門加薪。首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布，政府未來兩年將動用50億英鎊（約512億港元）公帑，為數百萬公營部門人士加薪5%至7%不等。

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