英國移民費急增 搶人才恐處下風 國際 21:24 2023/07/16 分享： 分享： 英國決定向新移民開刀，大幅增加簽證及醫療保險等行政費用來補貼公營部門加薪。首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布，政府未來兩年將動用50億英鎊（約512億港元）公帑，為數百萬公營部門人士加薪5%至7%不等。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美通脹回落 但不應太樂觀 2023/07/13 美通脹回落 但不應太樂觀 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 2023/07/15 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 英薪金升未必好事 樓市反受壓 2023/07/11 英薪金升未必好事 樓市反受壓 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 2023/07/10 美現衰退機會不低 俄烏終戰影響關鍵？ 友善版twitter 或走出不一樣的路 2023/07/09 友善版twitter 或走出不一樣的路 你可能感興趣 美通脹回落 但不應太樂觀 22:03 2023/07/13 美通脹回落 但不應太樂觀 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 10:47 2023/07/15 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 英薪金升未必好事 樓市反受壓 21:08 2023/07/11 英薪金升未必好事 樓市反受壓 最新專欄文章 國金札記 - 美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀 2023/07/14 美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀 國金札記 - 烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？ 2023/07/13 烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？ 國金札記 - 英加人工未必好事 樓市反受壓 2023/07/12 英加人工未必好事 樓市反受壓 國金札記 - 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 2023/07/11 美現衰退機會不低 影響俄烏終戰關鍵？ 國金札記 - 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 2023/07/10 「友善版」Twitter Threads或走出不一樣的路 移民 簽證 工作假期 海外物業 新移民 BNO 辛偉誠 英國