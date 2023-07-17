京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位

港府在福利、醫療方面，每花4元就有1元是專用於長者身上！5年之後，香港每4人就有1位是長者！人口老齡化，北上安老將是解決方向之一，中央也支持。據知，港府很快宣布擴大「廣東院舍住宿照顧服務計劃」。

港澳辦

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