京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 財金專欄 2023/07/17 分享： 分享： 港府在福利、醫療方面，每花4元就有1元是專用於長者身上！5年之後，香港每4人就有1位是長者！人口老齡化，北上安老將是解決方向之一，中央也支持。據知，港府很快宣布擴大「廣東院舍住宿照顧服務計劃」。 港澳辦 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 港要保獨特性 勿泛化利用國安法 2023/07/14 港要保獨特性 勿泛化利用國安法 有政戲 - 加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 2023/07/13 加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 有政戲 - 特首考議員3題目 消息：施政報告重點 2023/07/12 特首考議員3題目 消息：施政報告重點 有政戲 - 高球場角力戰 議員為何意見分歧大 2023/07/11 高球場角力戰 議員為何意見分歧大 有政戲 - 財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 2023/07/10 財爺預告有好消息 傳寧德時代落戶香江 政治 院舍 香港 大灣區 交通 醫生 深圳 人口 公屋 廣州