銀債5厘息吸引過美債
研究報告 06:00 2023/07/17
金管局公布新一批銀色債券﹙第八批﹚詳情，債券發行額最少500億元，可視乎情況提高至最多550億元，而保證息率升至5厘。
銀債年期為3年，每半年派息1次，每手1萬元，每名投資者最多可獲配發100手，即相當於100萬元。
2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。
認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。
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三年期的銀債保證5厘息是否吸引？
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那麼，認購策略呢？
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撰文 : 陳建仁
欄名 : 大行視角
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