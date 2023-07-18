銀債5厘息吸引過美債（第二版）

政府推出第八批銀色債券（Silver Bond），老友記認購，需要注意銀行或證券行是否豁免所有手續費，以免影響回報。

其中滙豐表示提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

中銀表示，作為聯席安排行及配售銀行,全力支持特區政府推出第八批銀色零售債券，認購費用全免。

渣打銀行提供「5免」- 5項費用豁免，包括：手續費、代收利息、債劵轉至股票戶口、託管、贖回到期債券。

恒生銀行提供「7免」，優惠包括：認購手續費、代收利息費、託管服務費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、將非上市債券由其他銀行轉入本行之債券戶口（適用於非經中央結算系統轉入）有關手續費、將非上市債券由本行債券戶口轉出其他銀行（適用於非經中央結算系統轉出）有關手續費。



———

金管局公布新一批銀色債券﹙第八批﹚詳情，債券發行額最少500億元，可視乎情況提高至最多550億元，而保證息率升至5厘。

銀債年期為3年，每半年派息1次，每手1萬元，每名投資者最多可獲配發100手，即相當於100萬元。

2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。

認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

三年期的銀債保證5厘息是否吸引？

... ...

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

那麼，認購策略呢？

▼ 點擊圖片放大

... ... 詳細內容，登入閱讀。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...