  • 31°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

銀債5厘息吸引過美債（第二版）

研究報告 12:19 2023/07/18

分享：

分享：

政府推出第八批銀色債券（Silver Bond），老友記認購，需要注意銀行或證券行是否豁免所有手續費，以免影響回報。

其中滙豐表示提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

中銀表示，作為聯席安排行及配售銀行,全力支持特區政府推出第八批銀色零售債券，認購費用全免。

渣打銀行提供「5免」- 5項費用豁免，包括：手續費、代收利息、債劵轉至股票戶口、託管、贖回到期債券。

恒生銀行提供「7免」，優惠包括：認購手續費、代收利息費、託管服務費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、將非上市債券由其他銀行轉入本行之債券戶口（適用於非經中央結算系統轉入）有關手續費、將非上市債券由本行債券戶口轉出其他銀行（適用於非經中央結算系統轉出）有關手續費。
 

———

金管局公布新一批銀色債券﹙第八批﹚詳情，債券發行額最少500億元，可視乎情況提高至最多550億元，而保證息率升至5厘。
銀債年期為3年，每半年派息1次，每手1萬元，每名投資者最多可獲配發100手，即相當於100萬元。
2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。
認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。

點擊圖片放大
+9
+8

三年期的銀債保證5厘息是否吸引？
... ...

點擊圖片放大
+4
+3

那麼，認購策略呢？

點擊圖片放大

... ... 詳細內容，登入閱讀。

★★新書登場★★
hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》
★★新書預告★★
大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

最新專欄文章

電動車燒油評價：任正非有個隱喻（比亞迪理想制勝法則．第二版）
2023/07/12
電動車燒油評價：任正非有個隱喻（比亞迪理想制勝法則．第二版）
股市動力「保鮮期」到幾時？
2023/06/21
股市動力「保鮮期」到幾時？
中金：港股再升要有一條件
2023/06/07
中金：港股再升要有一條件
阿里京東拼多多打折入貨機會
2023/04/13
阿里京東拼多多打折入貨機會
美團護城河有幾堅 季報有分曉
2023/03/29
美團護城河有幾堅 季報有分曉
通脹 政府統計處 香港金融管理局 抵買 贖回 銀色債券 銀行 國債

上一篇文章

大和：料建行撥備增 惟業務續穩健（持續更新）

下一篇文章

銀行股收息 滙豐近8厘息 期待次季業績
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

銀債5厘息吸引過美債（第二版）
銀債5厘息吸引過美債（第二版）
銀行股收息 滙豐近8厘息 期待次季業績
銀行股收息 滙豐近8厘息 期待次季業績
富瑞：終止售波老道項目 對長實影響中性（持續更新）
富瑞：終止售波老道項目 對長實影響中性（持續更新）
網易升贏騰訊 因為新GAME吸引？
網易升贏騰訊 因為新GAME吸引？
大和：料建行撥備增 惟業務續穩健（持續更新）
大和：料建行撥備增 惟業務續穩健（持續更新）
宏利投資管理：中國製造業升級趨勢不變
宏利投資管理：中國製造業升級趨勢不變