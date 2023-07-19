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滙豐股價升見4年高 全因偷步炒業績+近8厘股息 (附大行目標價)

研究報告 08:43 2023/07/19

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滙豐 （00005） 股價連日炒高，主要是市場看好滙豐中期業績表現，在偷步炒業績。滙豐將於8月初即公布中期業績，由於受惠加息周期環境，分析預期中期表現將獲市場受落，因而推動滙豐股價逆市破頂，再創約4年高位。

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另外，集團早前宣布恢復派季股，加上早已預告會派0.21美元特別股息，令今年的預測股息率達7.5厘，都成為支持滙豐股價的動力。7月份以來，多家大行紛上調對滙豐的目標價，並唱好滙豐次季業績。

滙豐股價節節領先，連日破頂，股價再創4年高。今年以來股價累升約3成，表現遠高於期內跌約2%的恒指。滙豐股價大幅跑贏大市，主要受惠美國加息周期有利淨息差擴闊、期內持續回購股份，以及恢復派季息，都對股價有支持。

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股價走強 大行看好

滙豐股價於5月初後持續攀升，主要是首季業績表現，獲市場受落。滙豐首季錄得列帳基準稅前利潤128.86億美元，按年升2倍，勝預期，派發自2019年以來首次季度股息每股0.1美元。市場普遍認為滙豐首季業績穩健，因而刺激股價上揚。

對於次季表現，市場仍看好，大行摩通表示，隨着香港銀行同業拆息（HIBOR）在第二季度強勁復甦，鑑於持續的存款遷移、貝塔系數上升和貸款增長放緩，摩通預計滙豐第二季度淨利息收入將呈現彈性。

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撰文 : 錢家鋒

港股 市場動向 每股派息 派息 加息 回購 香港 滙豐控股（00005） 銀行

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