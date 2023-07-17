銀行股收息 滙豐近8厘息 期待次季業績

在加息周期中，滙豐 （00005） 受惠，股價現強勢，加上早已預告會派0.21美元特別股息，令今年的預測股息率達7.6厘。想享高息的投資者，宜吼滙豐回調時吸納。

滙豐股價節節領先，上周五再破頂高見62.9元，股價再創4年高。今年以來股價累升約3成，表現遠高於期內跌約2%的恒指。滙豐股價大幅跑贏大市，主要受惠美國加息周期有利淨息差擴闊、期內持續回購股份，以及恢復派季息，都對股價有支持。

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股價走強 大行看好

滙豐股價於5月初後持續攀升，主要是首季業績表現，獲市場受落。滙豐首季錄得列帳基準稅前利潤128.86億美元，按年升2倍，勝預期，派發自2019年以來首次季度股息每股0.1美元。市場普遍認為滙豐首季業績穩健，因而刺激股價上揚。

對於次季表現，市場仍看好，大行摩通表示，隨着香港銀行同業拆息（HIBOR）在第二季度強勁復甦，鑑於持續的存款遷移、貝塔系數上升和貸款增長放緩，摩通預計滙豐第二季度淨利息收入將呈現彈性。

回購+派季息 支持股價

另外，美息方面，摩通預期美息於7月會於5.25厘至5.5厘見頂，並預期2024及2025年美國平均利率分別為4.75厘及3.75厘。推動期內滙豐的每股盈利分別提升5%及10%。

摩通又認為，滙豐於2023年的有形股本收益率（ROTE）有上升空間，相對其他英國國內銀行，摩通更看好滙豐及渣打 （02888） 於次季的表現。

另一個支持滙豐股價的因素是，於首季業績中，滙豐管理層宣布展開20億美元的股份回購計劃，並由今年5月初起開始逐日回購。據WIND的數據，由計劃展開以來，滙豐已累計斥資約60億港元回購。隨着股份回購對每股盈利有支持，將利好股價及每股股息率，推動滙豐股價走強。

派息方面，管理層亦宣布恢復每季派息，可令股東「季季有息收」，相信吸引偏好收息的投資者。繼5月份宣布第一季派息每股0.1美元後，預期在8月份公布中期業績時，亦會宣派第二季0.1美元。

另外，滙豐管理層亦早於2月份時公布，在完成出售加拿大銀行業務後，會向股東派發每股0.21美元特別股息，預期可於2023年度內發放。連同特別股息，市場預期滙豐今每股派息可高達0.6美元，令年預測股息率高達7.5厘，相當吸引。

受多重利好因素刺激，令滙豐股價持續高升，有意買滙豐收息的投資者，宜在8月公布業績前，吼滙豐股價調整時吸納作長綫收息。

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