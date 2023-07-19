復星財富李曉翀：反彈助力的變化

執筆時發現，實在太耐無「八號波」的假期，加上，現在戰友都不急於開市等突破兩萬點，有些更提前「食糊」，所以本周算不上特別期待。不過，上周恒指逾千點的反彈，在助力因素方面，多了些值得留意的變化。

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首先，不得不提美元偏弱的情況。美元指數月綫圖上看，開始向下突破重要支持位100，反映在美國CPI和PPI雙雙弱於預期的情況下，市場開始交易7月可能是最後一次加息的預期。美元轉弱有助港股回暖，更為關鍵的是，歷史上，全球製造業周期築底反彈過程，美元總是偏弱。

另外，市場對內地經濟復甦的預期將逐步修正。7月以來，高層頻繁召開座談會，特別是建立了與外資企業、製造業企業、民營企業、平台企業、中小企業和個體工商戶的溝通交流機制，筆者相信，高層從企業面對的困難及訴求入手，未來政策上或有效地精準提升紓困力度，逐步改善市場預期。

同時，關注內地經濟最新數據方面，6月信貸數據超預期，南華商品指數持續回升，筆者預計，後續工業企業利潤同比有望繼續修復。近期，A股中期業績預告陸續披露，相信預期也逐步明朗化，上周北向流入資金為今年2月以來最高單周淨流入規模，反映市場開始因應業績作下半年部署，近期更有半導體股發盈警惹來炒作，若是周期底部的話，升幅何止按周計算，分分鐘「㗳得杯落」，宜留意關聯的港股板塊有無跟炒機會。

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