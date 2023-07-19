  • 29°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

復星財富李曉翀：反彈助力的變化

財金猛人追蹤 17:43 2023/07/19

分享：

分享：

執筆時發現，實在太耐無「八號波」的假期，加上，現在戰友都不急於開市等突破兩萬點，有些更提前「食糊」，所以本周算不上特別期待。不過，上周恒指逾千點的反彈，在助力因素方面，多了些值得留意的變化。

點擊圖片放大

首先，不得不提美元偏弱的情況。美元指數月綫圖上看，開始向下突破重要支持位100，反映在美國CPI和PPI雙雙弱於預期的情況下，市場開始交易7月可能是最後一次加息的預期。美元轉弱有助港股回暖，更為關鍵的是，歷史上，全球製造業周期築底反彈過程，美元總是偏弱。

另外，市場對內地經濟復甦的預期將逐步修正。7月以來，高層頻繁召開座談會，特別是建立了與外資企業、製造業企業、民營企業、平台企業、中小企業和個體工商戶的溝通交流機制，筆者相信，高層從企業面對的困難及訴求入手，未來政策上或有效地精準提升紓困力度，逐步改善市場預期。

同時，關注內地經濟最新數據方面，6月信貸數據超預期，南華商品指數持續回升，筆者預計，後續工業企業利潤同比有望繼續修復。近期，A股中期業績預告陸續披露，相信預期也逐步明朗化，上周北向流入資金為今年2月以來最高單周淨流入規模，反映市場開始因應業績作下半年部署，近期更有半導體股發盈警惹來炒作，若是周期底部的話，升幅何止按周計算，分分鐘「㗳得杯落」，宜留意關聯的港股板塊有無跟炒機會。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

最新專欄文章

中航租賃值得配置
2023/07/17
中航租賃值得配置
復星財富李曉翀：考慮適量配置債或金
2023/07/15
復星財富李曉翀：考慮適量配置債或金
迎峰度夏吼潤電
2023/07/10
迎峰度夏吼潤電
復星財富李曉翀：私有化尋寶成潮流
2023/07/08
復星財富李曉翀：私有化尋寶成潮流
網易估值上修未完
2023/07/03
網易估值上修未完
港股 財政政策 經濟數據表現 板塊

上一篇文章

「長勝將軍」劉國傑拆解中國市場危與機

下一篇文章

松本清與Cocokara連環成合併典範
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【追蹤女股神】納指走強 Cathie Wood連日沽Tesla（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】納指走強 Cathie Wood連日沽Tesla（一文盡覽ARK最新買賣清單）
松本清與Cocokara連環成合併典範
松本清與Cocokara連環成合併典範
經濟逆風中 兩岸戲碼
經濟逆風中 兩岸戲碼
美國學生公寓 100萬港元有交易
美國學生公寓 100萬港元有交易
經濟遜預期 盛松成：政策應加力 惟避免強刺激
經濟遜預期 盛松成：政策應加力 惟避免強刺激
光大伍禮賢：留意港股兩大見底訊號
光大伍禮賢：留意港股兩大見底訊號