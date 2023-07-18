金管局於早前宣布放寬按揭成數，令購入樓價1,500萬元的買家，可向銀行承造七成按揭，令外界認為可望重新啟動換樓鏈。但有關措施推出後，暫時二手交投未見太突出，仍要時間擺脫「一手旺、二手弱」的局面。雖然放寬按揭為樓市帶來利好因素，但以過去一個多星期為例，一手盤屬受惠較多的一方，上周六推出的兩個焦點盤，收票情況不俗，連帶剛過去的周末一手成交量，也重上逾百宗水平，沽出逾145伙按周大增約7倍。另一邊廂，二手交投卻低位徘徊，面對新盤搶客下，10大屋苑交投量維持單位數，已連續多個周末成交總數低於10宗。

始終在按揭新措施下，有意購入逾千萬元物業的換樓客，首期要求下降，但仍要面對息口上升的供樓壓力，入市與否要計過度過，而且要成功獲銀行批出七成按揭，採先沽後買策略會較易批出，故此需時沽售手頭物業。除此之外，新盤來勢洶洶，多個項目短期內搶攻，無論單位質素，以及所提供的置業優惠，均遠勝二手，加上開價繼續貼市，在兩者比較下，準買家自然更傾向購入新盤，使二手陷捱打局面。

值得一提，不少換樓人士，本身為家庭客，作為全面通關後的首個暑假，有部分家長選擇先後外遊，使屋苑睇樓量下跌，也同步減慢成交步伐，而且普遍業主未有大幅下降議價空間，預期短期內二手悶局難以打破。

記者：李偉航

▲ 放寬按揭未帶旺二手 悶局短期難打破