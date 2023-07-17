國際學生過多 英整頓高教界

日前談到英國接收過多移民，導致房屋、醫院、學校壓力爆煲，由此推斷英國政府遲早出手降低移民增長速度。說時遲那時快，英國政府連環出手，除了宣布增加對新移民的各種簽證費，還計劃整頓英國高等教育界，出招抑制業界過分積極招收外國學生，表面上是教育政策，同時也劍指移民。

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