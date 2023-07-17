  • 28°C
香港時間 : 2023717日 (週一) 23:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國際學生過多 英整頓高教界

國際 22:27 2023/07/17

分享：

分享：

　　日前談到英國接收過多移民，導致房屋、醫院、學校壓力爆煲，由此推斷英國政府遲早出手降低移民增長速度。說時遲那時快，英國政府連環出手，除了宣布增加對新移民的各種簽證費，還計劃整頓英國高等教育界，出招抑制業界過分積極招收外國學生，表面上是教育政策，同時也劍指移民。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

英國移民費急增 搶人才恐處下風
今日
英國移民費急增 搶人才恐處下風
美通脹回落 但不應太樂觀
2023/07/13
美通脹回落 但不應太樂觀
北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲
2023/07/15
北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲
不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然
2023/07/14
不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然
英薪金升未必好事 樓市反受壓
2023/07/11
英薪金升未必好事 樓市反受壓

你可能感興趣

英國移民費急增 搶人才恐處下風
今日 15:23
英國移民費急增 搶人才恐處下風
美通脹回落 但不應太樂觀
22:03 2023/07/13
美通脹回落 但不應太樂觀
北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲
10:47 2023/07/15
北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲

最新專欄文章

英國移民費急增 搶人才恐處下風
今日
英國移民費急增 搶人才恐處下風
國金札記 - 英國移民費急增 搶人才恐處下風
今日
英國移民費急增 搶人才恐處下風
國金札記 - 美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀
2023/07/14
美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀
國金札記 - 烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？
2023/07/13
烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？
國金札記 - 英加人工未必好事 樓市反受壓
2023/07/12
英加人工未必好事 樓市反受壓
海外升學 升學就業 辛偉誠 移民 政治 英國

下一篇文章

港寫字樓下半年4個展望
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英薪金升未必好事 樓市反受壓
英薪金升未必好事 樓市反受壓
英國移民費急增 搶人才恐處下風
英國移民費急增 搶人才恐處下風
港股6月日均成交不足千億 港交所7月有力升？（附港交所10年數據）
港股6月日均成交不足千億 港交所7月有力升？（附港交所10年數據）
北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲
北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲
【通脹偵察站】內地70大中城市6月新樓樓價持平（持續更新）
【通脹偵察站】內地70大中城市6月新樓樓價持平（持續更新）
港寫字樓下半年4個展望
港寫字樓下半年4個展望