國際學生過多 英整頓高教界 國際 22:27 2023/07/17 分享： 分享： 日前談到英國接收過多移民，導致房屋、醫院、學校壓力爆煲，由此推斷英國政府遲早出手降低移民增長速度。說時遲那時快，英國政府連環出手，除了宣布增加對新移民的各種簽證費，還計劃整頓英國高等教育界，出招抑制業界過分積極招收外國學生，表面上是教育政策，同時也劍指移民。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國移民費急增 搶人才恐處下風 今日 英國移民費急增 搶人才恐處下風 美通脹回落 但不應太樂觀 2023/07/13 美通脹回落 但不應太樂觀 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 2023/07/15 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然 2023/07/14 不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然 英薪金升未必好事 樓市反受壓 2023/07/11 英薪金升未必好事 樓市反受壓 你可能感興趣 英國移民費急增 搶人才恐處下風 今日 15:23 英國移民費急增 搶人才恐處下風 美通脹回落 但不應太樂觀 22:03 2023/07/13 美通脹回落 但不應太樂觀 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 10:47 2023/07/15 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 最新專欄文章 英國移民費急增 搶人才恐處下風 今日 英國移民費急增 搶人才恐處下風 國金札記 - 英國移民費急增 搶人才恐處下風 今日 英國移民費急增 搶人才恐處下風 國金札記 - 美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀 2023/07/14 美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀 國金札記 - 烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？ 2023/07/13 烏克蘭反攻成敗 成加入北約條件？ 國金札記 - 英加人工未必好事 樓市反受壓 2023/07/12 英加人工未必好事 樓市反受壓 海外升學 升學就業 辛偉誠 移民 政治 英國