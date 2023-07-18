餐飲業復甦 百勝估值升

國家統計局數據透露，上半年餐飲收入增長21%至2.4萬億元人民幣。此外，中國餐飲業同店銷售第三季可繼續恢復到疫情前90%水平。百勝中國（09987）作為內地多品牌餐飲龍頭，今年恢復增長已無懸念，估值有

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