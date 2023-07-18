餐飲業復甦 百勝估值升 財金專欄 2023/07/18 分享： 分享： 國家統計局數據透露，上半年餐飲收入增長21%至2.4萬億元人民幣。此外，中國餐飲業同店銷售第三季可繼續恢復到疫情前90%水平。百勝中國（09987）作為內地多品牌餐飲龍頭，今年恢復增長已無懸念，估值有 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指營造雙底 短期走勢改善 2023/07/15 恒指營造雙底 短期走勢改善 中字股實力談 - 【人民幣護航】恒指重拾升浪欠最後兩步（第四版） 2023/07/14 【人民幣護航】恒指重拾升浪欠最後兩步（第四版） 中字股實力談 - 安瑞科估值 有上升空間 2023/07/14 安瑞科估值 有上升空間 中字股實力談 - 好友強勢反攻牛熊綫 港股已見底？（第四版） 2023/07/13 好友強勢反攻牛熊綫 港股已見底？（第四版） 中字股實力談 - 旅遊旺季到 華住前景好 2023/07/13 旅遊旺季到 華住前景好 每股盈利 每股派息 市盈率 雙底 餐飲 中國國務院 疫情 中國 美元 銷售