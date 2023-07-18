中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花

改革中大董事會等管理架構的法案已進入立法程序，中大校董會昨晨在「8號波」高掛下，召開了近3個多小時的交流會，討論有關改革法案，據知會上不乏火花。

今次改革中大的法案，由3名立法會議員校董以私人草案形式提

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