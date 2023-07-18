中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 財金專欄 2023/07/18 分享： 分享： 改革中大董事會等管理架構的法案已進入立法程序，中大校董會昨晨在「8號波」高掛下，召開了近3個多小時的交流會，討論有關改革法案，據知會上不乏火花。 今次改革中大的法案，由3名立法會議員校董以私人草案形式提 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 2023/07/17 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 港要保獨特性 勿泛化利用國安法 2023/07/14 港要保獨特性 勿泛化利用國安法 有政戲 - 加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 2023/07/13 加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 有政戲 - 特首考議員3題目 消息：施政報告重點 2023/07/12 特首考議員3題目 消息：施政報告重點 有政戲 - 高球場角力戰 議員為何意見分歧大 2023/07/11 高球場角力戰 議員為何意見分歧大 立法會 颱風 梁美芬 張宇人 鄧家彪 劉國勳 香港中文大學