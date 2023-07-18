內地拼經濟仍有眾多良方！ 財金專欄 02:30 2023/07/18 分享： 分享： 港股周一打風休市，但內地股市照常，有業內人士認為由於透過網絡或音頻落盤已很普及，全球大多數主要股市不會因為天氣惡劣休市，看來，本港有關當局也宜檢討一下。剛好美國的氣候問題特使克里抵達北京展開三日訪問， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 東方與英皇 誰更吸引我？ 2023/07/14 東方與英皇 誰更吸引我？ 投資坐標 - 耐心持貨抑或玩上落？ 2023/07/12 耐心持貨抑或玩上落？ 投資坐標 - 「酒店公主」價值投資超威水！ 2023/07/11 「酒店公主」價值投資超威水！ 投資坐標 - 零售飲食建造業高息股仍看好！ 2023/07/07 零售飲食建造業高息股仍看好！ 投資坐標 - 巴神「戰略性不含糊」！ 2023/07/05 巴神「戰略性不含糊」！ 理文化工（00746） 天德化工（00609） 珠江船務（00560） 東岳集團（00189） 富士高實業（00927）