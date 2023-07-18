內地拼經濟仍有眾多良方！

港股周一打風休市，但內地股市照常，有業內人士認為由於透過網絡或音頻落盤已很普及，全球大多數主要股市不會因為天氣惡劣休市，看來，本港有關當局也宜檢討一下。剛好美國的氣候問題特使克里抵達北京展開三日訪問，

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