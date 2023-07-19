  • 30°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國學生公寓 100萬港元有交易

財金猛人追蹤 14:56 2023/07/19

分享：

分享：

投資海外物業需要留意樓價升幅，同時也需要關注租務市場前景。留學生是租務市場中穩定的客源，因為他們的流動性低、需求穩定，即使經濟低迷時，租金收入仍能維持穩定水平。

另外，留學生對物業的要求較為簡單，只需交通方便或鄰近學校範圍、環境清靜整潔即可，投資者可以進行翻新和提升公寓的設施，以提高租金。當租金上升，物業價值也會隨之上升。

點擊圖片放大

2019年，中原投資以私募基金形式在美國投資了兩個公寓，其中一個以1,740萬元（美元，下同）購入，2022年以2,125萬元出售，物業升值22.13%； 另一所物業以1,290萬元購入，2022年以1,800萬元售出，升值更高達39.5%。

當年中原把單位進行翻新及打造成學生公寓出租，有頗不俗的租金回報。3年後將物業出售，合計套現達3,925萬元（折合約3.1億港元），淨回報高達30%。

今年年初，中原更表示正在俄亥俄州物色學生公寓，目標項目位於鄰近俄亥俄州立大學。該校學生人數多達6.1萬以上，對學生公寓有強大需求。俄亥俄州一直是筆者看好的投資州分，近年來有愈來愈多大企業進駐，大量勞動人口移居當地，都拉動當地的住房需求。

除俄亥俄州立大學外，該州亦設有多家在學術界享負盛名的院校，包括：

  • Case Western Reserve University（凱斯西儲大學，CWRU），曾出產有17位諾貝爾獎得主，美國歷史上第一位本土諾貝爾獎獲得者也出自該校；
  • The Ohio State University（俄亥俄州立大學，OSU），是美國最頂尖的公立大學之一，開設的專業幾乎涵蓋所有學術領域，尤其以社會學、政治學、經濟學、物理學、天文學、新聞傳播學等學科於世界名列前茅；
  • Kenyon College（凱尼恩學院）是美國頂級文理學院之一；
  • University of Cincinnati（辛辛那提大學，UC）根據《耶魯大學日報大學指南》指出，UC的商科學院規模最大，聲譽良好。

如果投資者想要加入學生公寓市場，並不需要在當地投資數以千萬美元。可以先投資小型學生公寓，例如House，作為試點，只需要大約100萬港元就可以在俄亥俄州開展學生公寓業務。

透過對物業進行翻新和提升公寓設施，以增加租金收入，就可以實現穩定的租金收入和資本增值。一旦物業成功創造穩定的收入，投資者可以向貸款公司申請按揭，複製投資模式，將資產翻倍。

★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 胡寶兒 Capstone 72創辦人

欄名 : 72致富法則

最新專欄文章

亞馬遜進駐俄亥俄州的啟示
2023/07/13
亞馬遜進駐俄亥俄州的啟示
土地產權 買樓要識
2023/07/08
土地產權 買樓要識
在美國賺錢 真要交稅嗎？
2023/07/01
在美國賺錢 真要交稅嗎？
投資美國房地產：俄亥俄州隱藏的瑰寶
2023/06/21
投資美國房地產：俄亥俄州隱藏的瑰寶
連租約海外物業 有咩好？
2023/06/13
連租約海外物業 有咩好？
俄亥俄 樓價 大學 經濟 美國 海外物業

上一篇文章

松本清與Cocokara連環成合併典範

下一篇文章

經濟遜預期 盛松成：政策應加力 惟避免強刺激
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【追蹤女股神】納指走強 Cathie Wood連日沽Tesla（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】納指走強 Cathie Wood連日沽Tesla（一文盡覽ARK最新買賣清單）
光大伍禮賢：留意港股兩大見底訊號
光大伍禮賢：留意港股兩大見底訊號
美國學生公寓 100萬港元有交易
美國學生公寓 100萬港元有交易
「長勝將軍」劉國傑拆解中國市場危與機
「長勝將軍」劉國傑拆解中國市場危與機
經濟逆風中 兩岸戲碼
經濟逆風中 兩岸戲碼
解構GDP弱點與亮點（新增圖說明）
解構GDP弱點與亮點（新增圖說明）