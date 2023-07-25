花旗：HIBOR已反映美7月加息 惟料美11月再加0.25厘（持續更新）

美國就業市場仍然穩健，縱使通脹已呈現回落趨勢，但市場仍預計，聯儲局在香港時間7月27日早上2時宣布加息0.25厘的機會率逾99%（點擊圖片放大），而聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘至明年首季的機會偏高（點擊圖片放大）。

專訪 星級名家曾淵滄 談港股吸納時機【下一頁】

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無論如何，綜觀全球主要央行潛在貨幣政策取態，僅得日本央行較大機會在今年餘下時間，維持相對寬鬆的貨幣政策，其他央行如歐洲央行、英倫銀行等仍會持續加息，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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7月25日：

【17：30】花旗最新發表的研究報告指，縱使本港整體港元流動依然充裕，但是香港銀行同業拆息（HIBOR）上行壓力持續，主因是受到美國聯儲局舉措驅動，而非來自港元需求。

花旗更認為......

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【16：15】本地地產及收租股為港人熱門收息股之一，而此類股的每股派息提升能力與本地物業市場表現及前景關係密切。國際物業顧問機構仲量聯行對香港寫字樓市場的最新看法，詳見：【下一頁】

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【01：00】本報專欄名家林瑞芬評熱門收息股中國電信 （00728） ，分析詳見：【下一頁】

7月24日：

【21：45】資源股為股價以至每股派息，與經濟周期較敏感的收息股，在經濟暢旺時股息率逾5厘甚至接近10厘非難事。摩根士丹利最新發表報告表示，因該行美國經濟師預計「聯儲局將於明年3月作出首次減息」，而預計明年首季金價將升至每盎斯2,100美元（目前約每盎斯1,900美元），並以招金 （01818） 行業首選。

摩根士丹利指，雖然美元強勢對金價構成壓力，但在避險需求旺盛時，黃金和美元可以同時反彈，而據......

【18：15】內房股在爆發新冠疫情，以及行業債務危機前，曾屬於熱門收息股。摩根大通對內房行業的最新分析，詳見：【下一頁】

【17：15】香港銀行股中期業績期將至，除了本文今日【12：15】提及的摩根士丹利就該行業中期業績預測發表最新報告之外，中資券商海通國際亦發表研究報告預計，東亞銀行 （00023） 上半年營業收入及純利，將分別按年增約26.7%及80.9%，並將其投資評級由「中性」調升至「跑贏大市」，目標價亦由10.77元上調至14.42元。

海通國際表示，模型中反映東亞上半年淨息差為2厘，比去年全年的1.65厘擴大35點子。海通國際更預料，東亞今年上半年的......

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【12：15】香港銀行股中期業績將於7月28日揭開序幕，而券商摩根士丹利發表最新報告預期，港銀業績表現參差，當中HIBOR反彈將支持淨息差（NIM）按季表現，惟貸款增長維持疲軟，加上市場情緒仍弱，對財富收入產生負面影響。

至於各港銀點，評摩根士丹利預料：

此外......

【06：15】印度經濟表現優於預期，股市屢創歷史新高。2隻港人熱門收息股渣打集團 （02888） 及滙豐控股 （00005） ，業務也不乏印度市場，而宏利投資管理對印度市場的分析，詳見：【下一頁】

【01：00】2023年預測股息率高達近9厘的中信國際電訊 （01883） ，主要收入貢獻來自旗下澳門電訊，而且有國企背景，長綫收息吸引力可媲美中國移動 （00941） ，以及持有香港電訊 （06823） 的電訊盈科 （00008） 。更多關於中信國際電訊的分析，詳見：【下一頁】

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7月23日：

【15：00】具「收息股魅力」的香港上市國際金融股，除了滙豐控股 （00005） 、友邦保險 （01299） 等之外，還有保誠 （02378） 。里昂日前發表報告預計，保誠將於8月底公布中期業績，若按固定滙率計算，其新業務利潤將按年增長約31%，略高過首季的30%。

里昂續指出......

7月22日：

【01：00】東方電氣 （01072） 2023年及2024年預測股息率分別約4.6及5.7厘，雖不算低，但是難言屬高息股，幸而其2023年至2025年每股派息可保持雙位數增長，在中長綫收息角度而言，有一定的抗通脹吸引力。本報專欄家林瑞芬對東方電氣的最新分析，詳見：【下一頁】

7月21日：

【18：30】3隻藍籌中資石油股為股價較波動的高息股，惟近日獲滙豐環球研究發表研究報告預期，在國企改革後股東回報政策可能會更新，有助提振市場情緒及重新評級，而將三大油股目標價上調1%至6%。

滙豐環研表示，盡管石油輸出國組織及盟國（OPEC+）及沙地阿拉伯減產，但宏觀問題限制油價上漲，並對今、明兩年布油價格預測，分別降至每桶80美元及75美元。滙豐環研續指出，今年第二季，雖然中國石油需求強勁，但下游利潤因宏觀問題和供求失衡而有所收窄。

個股方面......

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【01：00】資源股與經濟周期敏感度高，股價及預測股息率均較波動，在經濟暢旺時屬高息股。本報專欄「中字股實力談」評洛陽鉬業 （03993） ，分析詳見：【下一頁】

7月20日：

【16：00】屬於熱門收息股的香港銀行股，將於本月下旬起公布中期業績，而花旗最新發表的研究報告指，由於香港銀行同業拆息（HIBOR）在5月及6月走強，預期上半年港銀淨息差（NIM）有望復甦，惟同時由於市場情緒仍然疲軟，預料銀行手續費收入增長卻低迷。

花旗續表示......

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更多關於7月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【長和】【滙豐控股】【聯想集團】【長江基建 】【金沙中國】

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