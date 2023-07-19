經濟逆風中 兩岸戲碼

於2023年初，大多數投資者的關注點出現變化，從通脹高企轉為經濟增長放緩，預期已發展經濟體將進入經濟衰退周期。

回顧上半年，雖然全球利率急升，歐美接連出現小型銀行危機，而美國債務上限更是陷入僵局；雖然，全球整體經濟增長放緩，但有趣的是，受科技板塊帶動，股市表現大幅急升。

到底，全球主要經濟體「暫時」相安無事的原因是甚麼？投資者又可預期未來將面臨甚麼挑戰呢？

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美勞動力市場強撑 爭取時間延遲衰退

今年投資者核心議論之一：美國是否能夠避免經濟衰退。根據StashAway經濟分析師認為，答案在於美國勞動力市場是否能夠承受美聯儲自1980年以來的急速加息壓力，以及可承受多久？

隨市場重新開放，全球經濟出現結構性轉變，導致相關供需失衡，故美國就業市場比預期更為緊縮。

而強勁勞動力市場對經濟增長而言非常重要，原因是消費者支出乃經濟活動的重要驅動力，更佔美國GDP約70%。

過去幾年，零售消費表現尤佳，原因是疫情期間，政府為刺激經濟推出不少財政支援，加上封關使消費者無處消費，最終使各家庭積累大量積蓄。

當時電子用品及家具等商品銷量激增，雖然現時已回落至疫情前水平，但服務業表現依然強勢，原因是消費者將積蓄用於疫情間無法參與的體驗，如旅遊或演唱會等活動。

疫情期間，就業市場出現「重新洗牌」的情況，源自嬰兒潮一代的勞動力出現退休潮。

隨勞動力參與率下降，勞動力將較疫情前減少近200萬人。這種情況為勞動力資本帶來上行壓力，並導致服務價格持續上漲，原因是企業將更高的勞動力及其他成本轉嫁於消費者。

事實上，回顧近幾個月，服務業通脹一直是整體通脹的主要因素，6月份的最新數據按年增長6.2%，遠高於總體數據3%。

StashAway經濟分析師認為，隨着就業數據回歸平衡，這些影響將逐漸消退，目前勞動力市場表現具有彈性，且有機會推遲美國經濟衰退的最終時間。



美國以外另有戲碼 中日經濟兩極化

首先，歐洲面臨類似挑戰，通脹—尤其核心通脹—仍居高不下，這促使歐洲央行及英倫銀行決定於今年進一步加息。

現時，中國經濟復甦受阻，原因是海外增長放緩使出口量受壓。

而國內結束清零政策「報復式消費」並無預期般出現，故中國現時面臨一個更大的問題：經濟通縮，原因是高債務水平及房地產行業持續疲弱，使經濟前景受壓。

因此，中國人行推行的貨幣政策跟大多數央行相反：降息而非加息；但鑒於中國政府將「債務去槓桿化」作為長期目標，所以，人行不太可能推出大規模刺激經濟政策。

至於日本則是眾多主要經濟體中的少數亮點之一。

日本央行目前是唯一積極推進寬鬆貨幣政策的央行，致力將通脹提高至2%。盡管今年日本市場已經上升了不少，短期獲利空間有限，但經濟結構性改革實際有助進一步推動企業的長綫回報。



累積財富關鍵 在於投資而非投機

撇開經濟衰退的問題，值得留意的是經濟增長仍然放緩，進而影響企業盈利。於這種經濟環境下，防禦性板塊更具跑贏大盤的潛力。

鑒於經濟周期的高度不確定性，投資美國以外的股票市場有助分散風險，而日本股票於未來具增長潛力。

另外，投資者亦可將黃金加入配置，原因是黃金具有避險特色，即於不確定性時繼續發揮避險作用，穩定組合表現。

於2023上半年便可看到成效，尤其是銀行危機期間，黃金價值發揮了避險效果。

市場其實非常難捉摸，即使是最有經驗的專業投資者也不是每次能成功預測。

回顧上半年的金融大事，大多數投資者都不會料到上半年大型科技股會上漲超過40%，以及由此引發的美國股市反彈。

如果投資者一直致力維持投資組合的多元性，定然可從今次市場反彈中獲益，這也表示按計劃做投資是累積財富的關鍵，尤其是長期回報前景極具潛力下，持續投資不失為一個良好策略。

另外，StashAway投資團隊積極提倡投資者透過平均成本法，每月按計劃投資以增加財富及實現理財目標。

投資者甚至可將之視為經濟不確定性時期中一個護航方式，盡管經濟環境變化無常，甚至變得完全不同，但仍無阻你按目標前進。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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