經濟遜預期 盛松成：政策應加力 惟避免強刺激

內地第二季經濟遜預期，人民銀行前調查統計司司長盛松成發表文章指，支持經濟的政策仍應適度加力，但要避免強刺激。

盛松成指，目前經濟回升向好面臨的主要挑戰有三個。

一是經濟恢復的內生動力還需進一步加強，恢復可能還要時間。盛松成指，這主要是因為三年疫情對市場主體的沖擊較大，對於企業而言，短暫的經濟衝擊可以通過暫停營業來應對，隨著需求恢復，供給也能較快恢復，供給對需求的彈性是比較大的。

而一旦衝擊持續較長時間，市場主體難以支撐，最終退出市場，再重新介入市場或者另起爐竈，成本明顯更高。市場主體的損傷，會直接影響到就業和需求端的購買力。因此，應該意識到疫情後經濟復甦的路徑原本就是較為緩慢的。值得指出的是，當前的消費增速盡管並不強勁，但這一成果來之不易，並且與經濟整體運行情況是相適應的。



二是房地產下行壓力較大......

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...