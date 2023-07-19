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經濟遜預期 盛松成：政策應加力 惟避免強刺激

財金猛人追蹤 14:54 2023/07/19

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內地第二季經濟遜預期，人民銀行前調查統計司司長盛松成發表文章指，支持經濟的政策仍應適度加力，但要避免強刺激。

盛松成指，目前經濟回升向好面臨的主要挑戰有三個。

一是經濟恢復的內生動力還需進一步加強，恢復可能還要時間。盛松成指，這主要是因為三年疫情對市場主體的沖擊較大，對於企業而言，短暫的經濟衝擊可以通過暫停營業來應對，隨著需求恢復，供給也能較快恢復，供給對需求的彈性是比較大的。

而一旦衝擊持續較長時間，市場主體難以支撐，最終退出市場，再重新介入市場或者另起爐竈，成本明顯更高。市場主體的損傷，會直接影響到就業和需求端的購買力。因此，應該意識到疫情後經濟復甦的路徑原本就是較為緩慢的。值得指出的是，當前的消費增速盡管並不強勁，但這一成果來之不易，並且與經濟整體運行情況是相適應的。
 
二是房地產下行壓力較大......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 經濟把脈

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