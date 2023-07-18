取代燃油車的 未必就是電動車 國際 21:03 2023/07/18 分享： 分享： 觀乎環球政策對傳統燃油車的敵視態度，燃油車逐漸淡出主流，是難以改變的大趨勢。不過，取而代之的，是否就一定要Tesla之類的電動車？卻又未必，另一可能發展方向是氫能車。說到討論熱度和公眾的熟悉度，氫能車無疑遠比不上電動車，但氫能車的一些特性，令其有電動車無法取代的優勢，潛能不能忽視。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 國際學生過多 英整頓高教界 2023/07/17 國際學生過多 英整頓高教界 英國移民費急增 搶人才恐處下風 2023/07/17 英國移民費急增 搶人才恐處下風 美通脹回落 但不應太樂觀 2023/07/13 美通脹回落 但不應太樂觀 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 2023/07/15 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然 2023/07/14 不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然 你可能感興趣 國際學生過多 英整頓高教界 22:27 2023/07/17 國際學生過多 英整頓高教界 英國移民費急增 搶人才恐處下風 15:23 2023/07/17 英國移民費急增 搶人才恐處下風 美通脹回落 但不應太樂觀 22:03 2023/07/13 美通脹回落 但不應太樂觀 最新專欄文章 國金札記 - 國際學生過多 英出手整頓高教界 今日 國際學生過多 英出手整頓高教界 國際學生過多 英整頓高教界 2023/07/17 國際學生過多 英整頓高教界 英國移民費急增 搶人才恐處下風 2023/07/17 英國移民費急增 搶人才恐處下風 國金札記 - 英國移民費急增 搶人才恐處下風 2023/07/17 英國移民費急增 搶人才恐處下風 國金札記 - 美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀 2023/07/14 美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀 新能源 汽車 政治 氫能 電動車 石油 電力 Tesla 電車 運輸