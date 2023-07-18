取代燃油車的 未必就是電動車

觀乎環球政策對傳統燃油車的敵視態度，燃油車逐漸淡出主流，是難以改變的大趨勢。不過，取而代之的，是否就一定要Tesla之類的電動車？卻又未必，另一可能發展方向是氫能車。說到討論熱度和公眾的熟悉度，氫能車無疑遠比不上電動車，但氫能車的一些特性，令其有電動車無法取代的優勢，潛能不能忽視。

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