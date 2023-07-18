  • 29°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 22:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

取代燃油車的 未必就是電動車

國際 21:03 2023/07/18

分享：

分享：

觀乎環球政策對傳統燃油車的敵視態度，燃油車逐漸淡出主流，是難以改變的大趨勢。不過，取而代之的，是否就一定要Tesla之類的電動車？卻又未必，另一可能發展方向是氫能車。說到討論熱度和公眾的熟悉度，氫能車無疑遠比不上電動車，但氫能車的一些特性，令其有電動車無法取代的優勢，潛能不能忽視。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

國際學生過多 英整頓高教界
2023/07/17
國際學生過多 英整頓高教界
英國移民費急增 搶人才恐處下風
2023/07/17
英國移民費急增 搶人才恐處下風
美通脹回落 但不應太樂觀
2023/07/13
美通脹回落 但不應太樂觀
北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲
2023/07/15
北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲
不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然
2023/07/14
不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然

你可能感興趣

國際學生過多 英整頓高教界
22:27 2023/07/17
國際學生過多 英整頓高教界
英國移民費急增 搶人才恐處下風
15:23 2023/07/17
英國移民費急增 搶人才恐處下風
美通脹回落 但不應太樂觀
22:03 2023/07/13
美通脹回落 但不應太樂觀

最新專欄文章

國金札記 - 國際學生過多 英出手整頓高教界
今日
國際學生過多 英出手整頓高教界
國際學生過多 英整頓高教界
2023/07/17
國際學生過多 英整頓高教界
英國移民費急增 搶人才恐處下風
2023/07/17
英國移民費急增 搶人才恐處下風
國金札記 - 英國移民費急增 搶人才恐處下風
2023/07/17
英國移民費急增 搶人才恐處下風
國金札記 - 美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀
2023/07/14
美通脹明顯放緩 勿對儲局轉鴿太樂觀
新能源 汽車 政治 氫能 電動車 石油 電力 Tesla 電車 運輸

下一篇文章

港股6月日均成交不足千億 港交所7月有力升？（附港交所10年數據）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

放寬按揭未帶旺二手 悶局短期難打破
放寬按揭未帶旺二手 悶局短期難打破
國際學生過多 英整頓高教界
國際學生過多 英整頓高教界
港股6月日均成交不足千億 港交所7月有力升？（附港交所10年數據）
港股6月日均成交不足千億 港交所7月有力升？（附港交所10年數據）
英國移民費急增 搶人才恐處下風
英國移民費急增 搶人才恐處下風
【通脹偵察站】耶倫：中國經濟放緩或產生負面溢出效應 惟料美國不會陷衰退（持續更新）
【通脹偵察站】耶倫：中國經濟放緩或產生負面溢出效應 惟料美國不會陷衰退（持續更新）
港寫字樓下半年4個展望
港寫字樓下半年4個展望