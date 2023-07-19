預測PE 4.3倍 中海油最平

港股昨日下跌，終止五連升走勢，因為人民幣升值半個月後出現回調。其實國際油價踏入7月同樣上升，過去兩日也同樣調整，預期油價下半年繼續上落，有助中國海洋石油（00883）高息吸引力，加上公司估值是環球石油

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