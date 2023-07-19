  • 28°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 01:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

預測PE 4.3倍 中海油最平

財金專欄 2023/07/19

分享：

分享：

港股昨日下跌，終止五連升走勢，因為人民幣升值半個月後出現回調。其實國際油價踏入7月同樣上升，過去兩日也同樣調整，預期油價下半年繼續上落，有助中國海洋石油（00883）高息吸引力，加上公司估值是環球石油

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 北水淨流入11億 港股陷阱處處（第四版）
2023/07/18
北水淨流入11億 港股陷阱處處（第四版）
中字股實力談 - 餐飲業復甦 百勝估值升
2023/07/18
餐飲業復甦 百勝估值升
中字股實力談 - 恒指營造雙底 短期走勢改善
2023/07/15
恒指營造雙底 短期走勢改善
中字股實力談 - 【人民幣護航】恒指重拾升浪欠最後兩步（第四版）
2023/07/14
【人民幣護航】恒指重拾升浪欠最後兩步（第四版）
中字股實力談 - 安瑞科估值 有上升空間
2023/07/14
安瑞科估值 有上升空間
每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 紐約期油 國家能源局 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 新能源

上一篇文章

新世界‧新貨幣

下一篇文章

守穩150天綫 聯邦制藥強勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

增長稍遜京未憂 高質發展看長綫
增長稍遜京未憂 高質發展看長綫
投資坐標 - 內地拼經濟仍有眾多良方！
內地拼經濟仍有眾多良方！
選股情報 - 中國向買美債說不？
中國向買美債說不？
有政戲 - 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花
中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花
國金札記 - 國際學生過多 英出手整頓高教界
國際學生過多 英出手整頓高教界
突破50周綫 國泰起飛了
突破50周綫 國泰起飛了