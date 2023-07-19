預測PE 4.3倍 中海油最平 財金專欄 2023/07/19 分享： 分享： 港股昨日下跌，終止五連升走勢，因為人民幣升值半個月後出現回調。其實國際油價踏入7月同樣上升，過去兩日也同樣調整，預期油價下半年繼續上落，有助中國海洋石油（00883）高息吸引力，加上公司估值是環球石油 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水淨流入11億 港股陷阱處處（第四版） 2023/07/18 北水淨流入11億 港股陷阱處處（第四版） 中字股實力談 - 餐飲業復甦 百勝估值升 2023/07/18 餐飲業復甦 百勝估值升 中字股實力談 - 恒指營造雙底 短期走勢改善 2023/07/15 恒指營造雙底 短期走勢改善 中字股實力談 - 【人民幣護航】恒指重拾升浪欠最後兩步（第四版） 2023/07/14 【人民幣護航】恒指重拾升浪欠最後兩步（第四版） 中字股實力談 - 安瑞科估值 有上升空間 2023/07/14 安瑞科估值 有上升空間 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 紐約期油 國家能源局 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 新能源