打風停市 消息：正草擬如常交易方案

颱風「泰利」的8號波風力不似預期，不少食肆和店舖如常營業，港股卻全日停市，內地A股則照開市，引來一些內地股民批評，甚至諷刺「港交所是露天交易的嗎？」據知港交所等正積極草擬方案，令港股在惡劣天氣下可如常

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