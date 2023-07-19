打風停市 消息：正草擬如常交易方案 財金專欄 2023/07/19 分享： 分享： 颱風「泰利」的8號波風力不似預期，不少食肆和店舖如常營業，港股卻全日停市，內地A股則照開市，引來一些內地股民批評，甚至諷刺「港交所是露天交易的嗎？」據知港交所等正積極草擬方案，令港股在惡劣天氣下可如常 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 2023/07/18 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 有政戲 - 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 2023/07/17 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 港要保獨特性 勿泛化利用國安法 2023/07/14 港要保獨特性 勿泛化利用國安法 有政戲 - 加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 2023/07/13 加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 有政戲 - 特首考議員3題目 消息：施政報告重點 2023/07/12 特首考議員3題目 消息：施政報告重點 香港 港股 金融 A股 天氣 證監會 颱風 金融服務 市場交易 財政預算案