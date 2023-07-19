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打風停市 消息：正草擬如常交易方案

財金專欄 2023/07/19

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颱風「泰利」的8號波風力不似預期，不少食肆和店舖如常營業，港股卻全日停市，內地A股則照開市，引來一些內地股民批評，甚至諷刺「港交所是露天交易的嗎？」據知港交所等正積極草擬方案，令港股在惡劣天氣下可如常

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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