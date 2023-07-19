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普徠仕經濟學家：美股展望良好 

財金專欄 19:49 2023/07/19

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普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。 

美股表現或將持續靚麗 

2022年底至2023年，美國以外的股市（如歐洲和中國等）明顯跑贏美國股市。但推動相關市場造好的利好因素或已見頂。與此同時，美國公司的盈利在經過一段時間的轉差後已有改善。美國股市與其他股票市場的表現差距已經縮窄超過五成。 

雖然前景仍不明朗，美國經濟維持穩健，美國股票的盈利前景亦漸趨正面。美國增長股（尤其是科技股）受益於人工智能的最新發展。美國《晶片與科學法》（英語：CHIPS and Science Act）、《降低通貨膨脹法案》以及企業回流均帶動需求增加，利好美國工業板塊的公司。 

點擊圖片放大

值得注意的是，美國股票的估值仍遠高於其他全球股市，但這或可歸因於其强大的盈利優勢，而且該盈利差距在過去15年間持續擴闊。 

鑑於有多個利好因素支持美國市場，即使環球經濟增長趨勢在下半年逆轉，具防守性的美國股市仍有望維持優異表現。 

上調美股配置 

鑑於經濟放緩和盈利轉差將為股票帶來負面影響，整體而言，我們對股票維持審慎部署，相對看好債券。 

在股票方面，我們上調對美股的配置至中性水平，認為美國市場或將受惠於週期性較低、更具防守性增長潛力和人工智能的發展趨勢。 

在固定收益方面，我們對回報潛力較高的高息債券和新興市場債券，以及長期美國國債維持偏高配置。 

 

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撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管

欄名 : 普徠仕專欄

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