內地復甦2關鍵+2焦點

預期經濟增長及通脹壓力放緩，將為區內多家央行提供結束緊縮周期的空間，但我們的觀察乃取決於核心通脹（量度基本物價壓力的較佳指標）在合理期間內下降的情況。目前為止，數據顯示區內幾乎所有經濟體的核心通脹，均以相當緩慢的速度下降（點擊圖片放大），而且仍遠高於平均值。

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物價雖呈下行，但是亞洲區內多個央行出乎市場預期維持強硬立場。例如：韓國央行和印度儲備銀行展示鷹式暫停加息，利率分別停留於3.5厘和6.5厘，推翻可能提前減息的預期；馬來西亞央行進一步加息25基點至3.25厘等。

不過，中國內地大部分周期活動指標（點擊圖片放大）顯示，經濟在5月和6月初放緩，與官方製造業採購經理指數（PMI）調查出現收縮的情況一致。值得注意的是信貸動力和......

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