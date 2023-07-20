內地復甦2關鍵+2焦點

下一篇文章
花旗：寬按揭未改住宅跌勢 料調整維持至今年底（持續更新）
預期經濟增長及通脹壓力放緩，將為區內多家央行提供結束緊縮周期的空間，但我們的觀察乃取決於核心通脹（量度基本物價壓力的較佳指標）在合理期間內下降的情況。目前為止，數據顯示區內幾乎所有經濟體的核心通脹，均以相當緩慢的速度下降（點擊圖片放大），而且仍遠高於平均值。
物價雖呈下行，但是亞洲區內多個央行出乎市場預期維持強硬立場。例如：韓國央行和印度儲備銀行展示鷹式暫停加息，利率分別停留於3.5厘和6.5厘，推翻可能提前減息的預期；馬來西亞央行進一步加息25基點至3.25厘等。
不過，中國內地大部分周期活動指標（點擊圖片放大）顯示，經濟在5月和6月初放緩，與官方製造業採購經理指數（PMI）調查出現收縮的情況一致。值得注意的是信貸動力和......
欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
★★新書登場★★
hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》
★★新書預告★★
大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此
...
【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！
計劃詳情
撰文 : Sue Trinh 宏利投資管理環球宏觀策略部聯席主席
欄名 : 資產管理人語