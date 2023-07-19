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松本清與Cocokara連環成合併典範

財金猛人追蹤 14:58 2023/07/19

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上次寫到近年日本零售餐飲巨頭先後攻港，港人遊日必到的松本清當然不甘後人，由觀塘開店至今已逾一年。殊不知，原來對母公司MatsukiyoCocokara（日：3088）而言，過去一年多除了海外開店，更重要的是處理松本清與Cocokara Fine於2021年10月合併後的整合事宜。

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早在2019年，Cocokara雖然屬業界第7大連鎖藥妝店，但營業利潤率一直較同業低，於是萌生與同業結盟的念頭，希望能產生協同效應並提升利潤率。當時業界第5的松本清，和第6的Sugi（日：7649）均有意合作，但松本清出手較早，已透過增發新股持有Cocokara 20%股權。

疫情期間，訪日旅客幾乎清零，日本上班族在家工作亦令化妝品無用武之地，雖然口罩和防疫用品逆市增長，但以城市型藥妝店為主的松本清和Cocokara，因化妝品佔銷售比例較高，難敵銷售倒退的命運。Cocokara亦因此下定決心，終於2021年10月與松本清合併，一躍成為日本第3大連鎖藥妝店集團。

過去一年半，合併後的MatsukiyoCocokara集中精力整合物流和店舖網絡，又因向藥物和化妝品廠商集中採購而爭取到更多價格折扣，成功創造協同效益。受惠於成本協同，松本清截至2023年3月全年的營業利潤率由6.6%提升至7.3%，Cocokara的經調整營業利潤率更由4.9%提升至7.1%。再加上經濟重啟帶動銷售額恢復增長，MatsukiyoCocokara的經調整營業利潤增長達34%。

其實松本清和Cocokara Fine本身亦是透過經年收購合併而來，此次合併的成功再一次顯示管理層強大的執行能力。在競爭激烈的零售業中，執行能力往往就是決勝關鍵。

今年公司則聚焦開拓收入協同，6月起已將松本清和Cocokara的會員計劃整合，亦將發展較遲起步的網購和流動應用程式。雖然公司未公布新一年海外業務規劃，但松本清剛於香港再開第6間分店，可見海外發展的步伐依然踏實。至於訪日旅客恢復較慢，以往作為「爆買」主力的中國旅客尤其令人失望，但現時市場預期不高，反而有向上調整的可能。

日本各零售業者在最近一輪業績季不約而同指，通脹導致部分消費者轉向售價稍低但利潤率更高的自家產品。自家產品現時佔公司約13%的銷售比例尚有提升空間，兩年前松本清與Cocokara亦合作推出專攻敏感肌膚的自家品牌RECiPEO，或為業績帶來驚喜。

（筆者公司管理之基金持有MatsukiyoCocokara權益。）                         

撰文：張雄略 黃國英資產管理分析員

編輯：錢家鋒

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撰文 : 張雄略 黃國英資產管理分析員

欄名 : 日本股市見聞

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